Lịch sử marathon sang trang với cột mốc sub2

Lần đầu tiên cột mốc sub2, hoàn thành cự ly 42,195 km dưới 2 giờ, được chinh phục trong một giải đấu chính thức.

Sawe chinh phục cột mốc dưới 2 giờ cự ly marathon ở giải London danh giá.

Tại London Marathon 2026 diễn ra ngày 26/4, chân chạy người Kenya Sabastian Sawe về đích với thời gian 1 giờ 59 phút 30 giây, qua đó giành chức vô địch và thiết lập kỷ lục thế giới mới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một VĐV phá mốc sub2 trong điều kiện thi đấu chính thức được công nhận.

Cuộc đua tại London năm nay chứng kiến màn cạnh tranh đỉnh cao hiếm thấy. Người về nhì là Yomif Kejelcha cũng đạt thành tích dưới 2 giờ (1 giờ 59 phút 40 giây). Xếp thứ ba, Jacob Kiplimo cán đích sau 2 giờ 00 phút 28 giây. Đáng chú ý, cả 3 thông số này đều vượt qua kỷ lục thế giới trước đó là 2 giờ 00 phút 35 giây do Kelvin Kiptum thiết lập tại Chicago Marathon 2023.

Tuy nhiên, theo quy định, chỉ thành tích của nhà vô địch mới được công nhận là kỷ lục thế giới. Điều đó đồng nghĩa Sawe chính thức trở thành người nắm giữ cột mốc lịch sử với thời gian 1 giờ 59 phút 30 giây.

Thế giới từng chứng kiến một cột mốc sub2 mang tính biểu tượng khi huyền thoại Eliud Kipchoge hoàn thành 42,195 km trong 1 giờ 59 phút 40 giây tại sự kiện Ineos 1:59 ở Vienna năm 2019. Tuy nhiên, thành tích này không được công nhận do điều kiện thi đấu đặc biệt, bao gồm hệ thống pacer luân phiên và không có tính cạnh tranh trực tiếp.

Khác với Kipchoge, chiến thắng của Sawe tại London diễn ra trong khuôn khổ thi đấu chuẩn mực, với đầy đủ yếu tố cạnh tranh và quy định nghiêm ngặt. Điều đó khiến cột mốc sub2 lần này là bước ngoặt của marathon hiện đại khi giới hạn tưởng chừng không thể đã chính thức bị xóa bỏ.