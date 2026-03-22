Hàng loạt hoạt động chạy bộ cộng đồng diễn ra đồng loạt trên cả nước, ghi nhận quy mô tham gia lớn và công tác tổ chức đồng bộ.

Chuỗi sự kiện chạy bộ toàn quốc thu hút hơn 1,3 triệu người tham gia.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao và 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam, nhiều sự kiện chạy bộ cộng đồng được tổ chức trên toàn quốc. Các chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí thể thao sôi động.

Nổi bật là Giải chạy chào mừng Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 21/3. Tiếp đó, Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc được tổ chức sáng 22/3 tại Hà Nội và Đà Nẵng, cùng nhiều địa phương khác.

Năm 2026, Ngày chạy Olympic diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 1,3 triệu người tham gia. Tại Hà Nội, sự kiện tổ chức quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm với hơn 17.000 người góp mặt. Trong khi đó, Đà Nẵng ghi nhận khoảng 7.000 người tham gia tại khu vực Quảng trường 29-3.

Các sự kiện được tổ chức theo hình thức chạy phong trào, hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng. Ban tổ chức bố trí lực lượng điều phối, y tế và các điểm tiếp nước dọc đường chạy nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu và an toàn cho người tham gia.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết các hoạt động không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý thức rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các trạm tiếp nước ion được triển khai nhằm hỗ trợ người tham gia duy trì thể trạng trong quá trình vận động. Hoạt động này có sự đồng hành của Pocari Sweat.

Chuỗi sự kiện năm 2026 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào thể dục thể thao quần chúng. Quy mô tổ chức rộng khắp và số lượng người tham gia lớn cho thấy xu hướng rèn luyện sức khỏe đang ngày càng phát triển trong đời sống người dân.