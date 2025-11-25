Ngày 14/12, Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng chạy bộ khi Tiền Phong Half Marathon 2025 chính thức khởi tranh.

Sân chơi chạy bộ lớn nhất cuối năm trở lại ở TP.HCM.

Giải do Báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, tiếp nối kinh nghiệm gần 70 năm làm nên uy tín của giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài.

Với bề dày tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn như Tiền Phong Marathon, Siêu Cúp Quốc gia hay Giải Pickleball Việt Nam 2025, Báo Tiền Phong tiếp tục hướng đến một giải chạy chuyên nghiệp, giàu trải nghiệm. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải năm nay còn được kỳ vọng trở thành lễ hội văn hóa-thể thao sôi động giữa không gian hiện đại, xanh-sạch-an toàn của Vạn Phúc City.

Slogan “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” gửi gắm giá trị tinh thần xuyên suốt của giải: mỗi bước chạy là một hành trình gieo điều tốt đẹp, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Đó là lời mời gọi runner sống khỏe, sống bền vững và chiến thắng chính mình.

Giải năm nay tổ chức ba cự ly: 21,1 km, 10 km và 5 km cho cả nam và nữ. Cự ly half marathon chia thành năm nhóm tuổi từ 16 đến trên 60, giúp mọi runner đều có cơ hội thử thách bản thân. Thời gian giới hạn được ấn định lần lượt 3 giờ 30 phút (21,1 km), 2 giờ 30 phút (10 km) và 1 giờ 30 phút (5 km).

Hệ thống xếp hạng tuân theo chuẩn quốc tế: top 3 mỗi cự ly tính theo guntime, các vị trí tiếp theo dựa trên chiptime nhằm đảm bảo công bằng và chính xác. Cự ly 21,1 km có giải chung cuộc và giải theo nhóm tuổi; trong khi 10 km và 5 km trao giải Nhất, Nhì, Ba theo giới tính.

Với đường chạy tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng rõ ràng và tinh thần minh bạch vốn là thương hiệu của Tiền Phong, sự kiện năm nay hứa hẹn thu hút hàng nghìn runner và đóng góp thêm một dấu ấn mới cho phong trào chạy bộ Việt Nam.