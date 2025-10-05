Người đàn ông bị ung thư vú chạy marathon để vượt bệnh tật

Đàn ông bị mắc ung thư vú đã là chuyện lạ và người đàn ông đó lại dùng marathon để chiến thắng ung thư vú còn lạ hơn.

Marathon giúp ta vượt qua bản thân.

Tháng 10 là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú và khi nhắc đến căn bệnh này, người ta thường ít nghĩ đến nam giới. Theo Quỹ nghiên cứu ung thư vú (Breast Cancer Research Foundation), ung thư vú ở nam giới là hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% số ca. Mỗi năm tại Mỹ, khoảng 2.800 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh.

Không đầu hàng khi bị án tử

Một vận động viên marathon đến từ Saratoga đang chứng minh rằng căn bệnh này không hề phân biệt giới tính - và ông cũng sẽ không để ba chữ “tôi bị ung thư” ngăn cản bước chạy của mình.

Richard Loud tự gọi mình là một “người phiêu lưu cùng ung thư vú”, và chính tinh thần ấy giúp ông giữ được sự lạc quan. Loud được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 2 vào tháng 12/2024. Ông từng lo lắng rằng mình sẽ phải từ bỏ cuộc sống mà ông yêu thích.

Nam giới cũng có thể bị ung thư vú.

Ông chia sẻ: “Lúc đó tôi thực sự rơi vào trạng thái rất tồi tệ, như bạn có thể tưởng tượng. Thật đáng sợ, cô đơn, và bạn hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy đến. Tôi thậm chí đã nói rằng không muốn ai mua quà Giáng sinh cho mình năm đó, vì tôi nghĩ mình sẽ không còn ở đây để dùng đến chúng.”

Ban đầu, Loud được khuyên phải trải qua nhiều đợt hóa trị, sau đó là phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, xạ trị, rồi tiếp tục điều trị bằng thuốc trong 5 đến 10 năm. Nhưng sau khi xin ý kiến thứ hai từ Viện Ung thư Dana-Farber ở Boston, ông quyết định tham gia một thử nghiệm lâm sàng với liệu pháp nội tiết (hay còn gọi là liệu pháp hormone). Loud cho biết phương pháp này “ít độc hại” hơn hóa trị, và các bác sĩ khuyến khích ông tiếp tục sống như bình thường nhất có thể trong suốt quá trình điều trị.

Chạy giúp lạc quan

Loud khẳng định: “Trước đó tôi tham gia rất nhiều cuộc marathon, và thực sự có cả một loạt giải chạy vào mùa xuân mà tôi nghĩ mình sẽ phải hủy bỏ vì bệnh ung thư. Nhưng rồi họ nói hãy sống bình thường nhất có thể. Vậy thì, như tôi đã quyết định, tôi sẽ không hủy bỏ bất kỳ giải nào. Tôi sẽ chạy.”

Đến nay, Loud hoàn thành 53 cuộc marathon, trong đó có 4 cuộc ông tham gia khi vẫn đang trong quá trình điều trị ung thư. Ông cho rằng sức mạnh lớn nhất giúp mình vượt qua khó khăn chính là tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng. Loud hy vọng câu chuyện của mình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời gửi đi thông điệp rằng ung thư vú không chỉ là “căn bệnh của phụ nữ”.

Lạc quan sẽ vượt qua bệnh tật.

Ông nói: “Tôi quyết định sẽ cởi mở hết mức và lan tỏa thông điệp này, để nam giới biết rằng họ cũng có thể mắc bệnh. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh - hãy đối diện, hãy cất tiếng nói thật mạnh mẽ. Bởi khi càng nhiều người đàn ông biết, sự kỳ thị và xấu hổ sẽ giảm đi. Khi ấy, sẽ không còn sự ngại ngần khi nhắc đến bệnh nữa.”

Ngày 12/9 vừa qua, Loud đã chính thức hoàn tất quá trình điều trị. Vào tháng 11 tới, ông sẽ tham gia marathon New York City nhằm gây quỹ cho Quỹ nghiên cứu ung thư vú.