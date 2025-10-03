Bí ẩn cái chết của nhà vô địch Olympic Samuel Wanjiru

Tháng 5/2011, làng điền kinh thế giới bàng hoàng trước tin Samuel Wanjiru, nhà vô địch Olympic marathon Bắc Kinh 2008, qua đời ở tuổi 24.

Samuel Wanjiru được tìm thấy rơi từ ban công tầng hai ở ngôi nhà riêng tại Nyahururu, Kenya. Sự ra đi quá sớm của một trong những tài năng sáng chói nhất lịch sử marathon để lại khoảng trống lớn cho thể thao Kenya, đồng thời mở ra một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Wanjiru sinh năm 1986, lớn lên trong nghèo khó ở Kenya nhưng sở hữu tài năng chạy đường dài thiên bẩm. Anh sớm được các nhà tuyển trạch Nhật Bản phát hiện và mời sang tập luyện từ khi còn là thiếu niên. Năm 2005, khi mới 18 tuổi, Wanjiru lập kỷ lục thế giới bán marathon (59 phút 16 giây) – một thành tích đi trước thời đại.

Đỉnh cao sự nghiệp đến ở Olympic Bắc Kinh 2008. Khi ấy, mới 21 tuổi, Wanjiru không chỉ giành huy chương vàng marathon cho Kenya mà còn phá kỷ lục Olympic với thời gian 2 giờ 6 phút 32 giây, trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt. Chiến thắng biến anh thành người hùng dân tộc và mở ra kỳ vọng về một kỷ nguyên thống trị mới của điền kinh Kenya.

Tuy nhiên, ánh hào quang lại đi kèm với những bất ổn trong cuộc sống cá nhân. Wanjiru nhanh chóng trở nên nổi tiếng và giàu có, nhưng cũng vướng vào nhiều rắc rối với những bê bối tình ái, cáo buộc bạo lực gia đình, và cả tranh chấp pháp lý. Nhiều tờ báo Kenya thời điểm đó miêu tả anh là “ngôi sao lạc lối” – một VĐV không kịp thích nghi với sự nổi tiếng đột ngột.

Wanjiru qua đời ở đỉnh cao sự nghiệp.

Một số nguồn tin cho biết vào thời điểm trước khi qua đời, Wanjiru gặp khủng hoảng hôn nhân. Cảnh sát tiết lộ tối hôm xảy ra vụ việc, anh có cuộc cãi vã dữ dội với vợ, dẫn đến việc cửa phòng ngủ bị khóa và anh tìm cách trèo qua ban công. Vụ ngã tử vong từ tầng hai khi ấy được mô tả là “tai nạn”, nhưng không ít người nghi ngờ.

Cái chết của Wanjiru lập tức gây ra nhiều tranh cãi và đến nay chưa có lời giải đáp. Một số giả thuyết nổi bật được đưa ra, trong đó nhiều người tin rằng đây chỉ là một tai nạn khi anh nóng giận và trong tình trạng say rượu, đã cố trèo qua ban công nhưng không may mất thăng bằng.

Một số nhân chứng khác lại nghiêng về khả năng tự tử, cho rằng Wanjiru từng rơi vào trạng thái trầm cảm, chịu áp lực khủng khiếp từ danh tiếng cũng như những rắc rối hôn nhân. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến mạnh mẽ khẳng định đây là một án mạng, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình hoặc các tranh chấp tài sản phức tạp.

Điều đáng nói là cuộc điều tra chính thức sau đó không đưa ra kết luận rõ ràng, hồ sơ nhiều lần bị trì hoãn, thậm chí thất lạc, khiến bí ẩn ngày càng dày thêm. Gia đình Wanjiru, đặc biệt mẹ anh, luôn khẳng định rằng con trai mình bị sát hại, càng làm dư luận thêm phần hoang mang và nuối tiếc.

Cái chết của Wanjiru để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Anh từng được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục thế giới marathon và trở thành biểu tượng lâu dài của Kenya giống như Eliud Kipchoge sau này. Thế nhưng, sự nghiệp huy hoàng mới chớm nở đã kết thúc trong một đêm định mệnh.

Đến nay, hơn một thập kỷ trôi qua, câu chuyện về Wanjiru vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của điền kinh. Người hâm mộ nhớ đến anh như một tài năng kiệt xuất, một nhà vô địch trẻ tuổi, nhưng cũng là một biểu tượng của sự mong manh nơi vạch đích.