Hà Nội khai mạc giải Marathon Quốc tế mùa 4

Ngày 3/10, lễ khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội mùa thứ 4 đã diễn ra trang trọng với sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, quy tụ đông đảo vận động viên, nhà tài trợ và người hâm mộ.

Năm nay, giải thu hút hơn 13.000 vận động viên đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 1,5 lần so với mùa trước. Đây là sự kiện thể thao thường niên mang tính biểu trưng của Thủ đô, với cung đường đi qua nhiều di sản và địa danh lịch sử như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Long Biên, Nhà Quốc hội…, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vừa thách thức thể lực vừa tôn vinh giá trị văn hóa nghìn năm.

Một điểm nhấn nổi bật là ứng dụng công nghệ AI trên đường chạy, giúp tạo video cá nhân hóa cho từng vận động viên chỉ trong vòng 24-36 giờ sau khi hoàn thành. Trước đó, hoạt động “Tạo video A.I - Trở thành đại sứ Marathon 2025” đã thu hút hơn 50.000 lượt tham gia từ cộng đồng.

Năm nay, giải chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt điền kinh Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Oanh hay Nguyễn Trung Cường, cùng câu chuyện truyền cảm hứng từ VĐV 81 tuổi chinh phục cự ly bán marathon. Đặc biệt, nhóm “Đoàn Tàu Không Số” với gần 80 runner từng hoàn thành marathon dưới 3 giờ tiếp tục tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng yêu chạy bộ.

Với quy mô và sự lan tỏa mạnh mẽ, Hà Nội đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến thể thao-văn hóa quốc tế.