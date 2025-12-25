5 khoảnh khắc điên rồ của bóng đá châu Phi

Thế nhưng, kịch bản khó tin xảy ra. Màn hình VAR không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào. Hệ thống hỗ trợ trọng tài video được xác nhận bị hỏng hoàn toàn trong khoảng 10 phút, khiến trọng tài không thể xem lại pha bóng then chốt. Không còn căn cứ để thay đổi quyết định ban đầu, ông Tom buộc phải cho trận đấu tiếp tục, trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Benin.