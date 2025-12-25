Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 khoảnh khắc điên rồ của bóng đá châu Phi

  Thứ năm, 25/12/2025 18:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

AFCON 2025 mới lăn bóng ít ngày nhưng kịp mang đến cho người hâm mộ đủ mọi cung bậc cảm xúc, đúng với đặc sản hoang dã, ngẫu hứng và đầy bất ngờ.

chau Phi anh 1

Trong trận Zambia hòa Mali 1-1 hôm 22/12, Patson Daka trở thành nhân vật chính theo cách không ai mong muốn. Sau khi ghi bàn gỡ hòa, tiền đạo đang khoác áo Leicester City phấn khích đến mức thực hiện động tác nhào lộn ăn mừng. Tuy nhiên, cú tiếp đất bằng cổ khiến tất cả thót tim.

chau Phi anh 2

Hình ảnh cầu thủ này nằm bất động gây hoang mang tột độ. Rất may, đội ngũ y tế Zambia xác nhận Daka không gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng pha ăn mừng ấy lập tức trở thành lời cảnh báo về ranh giới mong manh giữa cảm xúc và rủi ro.
chau Phi anh 3

Hôm 23/12, Benin thua CHDC Congo 0-1 ở trận ra quân trong nỗi ấm ức tột độ do VAR bất ngờ không hoạt động. Ở tình huống xuất phát từ quả đá phạt của Jodel Dossou bên phía Benin, trung vệ Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vùng cấm. Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ dấu hiệu phạm lỗi.
chau Phi anh 4

Thế nhưng, kịch bản khó tin xảy ra. Màn hình VAR không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào. Hệ thống hỗ trợ trọng tài video được xác nhận bị hỏng hoàn toàn trong khoảng 10 phút, khiến trọng tài không thể xem lại pha bóng then chốt. Không còn căn cứ để thay đổi quyết định ban đầu, ông Tom buộc phải cho trận đấu tiếp tục, trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Benin.
chau Phi anh 5

Cũng ở trận đấu này, tiền vệ Samuel Moutoussamy của CHDC Congo rời sân trên cáng trong sự lo lắng của đồng đội. Nhưng trong lúc được cáng ra sân, cầu thủ này lại nở nụ cười tươi rói.
chau Phi anh 6

Sau trận, chính Moutoussamy tiết lộ: "Tôi không cần cáng, nhưng trọng tài nói nếu không nằm lên thì sẽ rút thẻ vàng. Tôi có một thẻ trước đó nên đành chấp nhận". Một câu chuyện nửa đùa nửa thật, phản ánh sự khó hiểu trong cách trọng tài điều hành trận đấu.
chau Phi anh 7

Rạng sáng 25/12, Bờ Biển Ngà thắng Mozambique 1-0 nhưng tâm điểm chú ý đổ dồn vào Odilon Kossounou. Số 7 của bờ Biển Ngà cố gắng đứng vững sau pha va chạm trong vùng cấm, thay vì ngã xuống để tìm kiếm quả phạt đền.

chau Phi anh 8

Ở bên trong, Franck Kessie không khỏi ngỡ ngàng. Tiền vệ ngôi sao của Bờ Biển Ngà lập tức quay sang đồng đội, bày tỏ sự thắc mắc, đồng thời ra dấu hiệu như muốn hỏi: "Tại sao cậu không ngã xuống?".
chau Phi anh 9

Tại bảng E, Burkina Faso (áo trắng) tưởng như nắm chắc lợi thế khi Guinea Xích Đạo mất người từ đầu hiệp hai. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi chóng mặt chẳng khắc nào chuyến "tàu lượn siêu tốc" chỉ trong ít phút cuối.

chau Phi anh 10

Guinea Xích Đạo bất ngờ mở tỷ số ở phút 85 và gần như ăn mừng với việc có 3 điểm. Dù vậy, Burkina Faso vùng lên mạnh mẽ ghi liền 2 bàn ở các phút 90+5 và 90+8, tạo nên màn lội ngược dòng cực kỳ cảm xúc.

