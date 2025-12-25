5 khoảnh khắc điên rồ của bóng đá châu Phi

|
Trong trận Zambia hòa Mali 1-1 hôm 22/12, Patson Daka trở thành nhân vật chính theo cách không ai mong muốn. Sau khi ghi bàn gỡ hòa, tiền đạo đang khoác áo Leicester City phấn khích đến mức thực hiện động tác nhào lộn ăn mừng. Tuy nhiên, cú tiếp đất bằng cổ khiến tất cả thót tim.
|
Hình ảnh cầu thủ này nằm bất động gây hoang mang tột độ. Rất may, đội ngũ y tế Zambia xác nhận Daka không gặp chấn thương nghiêm trọng, nhưng pha ăn mừng ấy lập tức trở thành lời cảnh báo về ranh giới mong manh giữa cảm xúc và rủi ro.
|
Hôm 23/12, Benin thua CHDC Congo 0-1 ở trận ra quân trong nỗi ấm ức tột độ do VAR bất ngờ không hoạt động. Ở tình huống xuất phát từ quả đá phạt của Jodel Dossou bên phía Benin, trung vệ Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vùng cấm. Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ dấu hiệu phạm lỗi.
|
Thế nhưng, kịch bản khó tin xảy ra. Màn hình VAR không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào. Hệ thống hỗ trợ trọng tài video được xác nhận bị hỏng hoàn toàn trong khoảng 10 phút, khiến trọng tài không thể xem lại pha bóng then chốt. Không còn căn cứ để thay đổi quyết định ban đầu, ông Tom buộc phải cho trận đấu tiếp tục, trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Benin.
|
Cũng ở trận đấu này, tiền vệ Samuel Moutoussamy của CHDC Congo rời sân trên cáng trong sự lo lắng của đồng đội. Nhưng trong lúc được cáng ra sân, cầu thủ này lại nở nụ cười tươi rói.
|
Sau trận, chính Moutoussamy tiết lộ: "Tôi không cần cáng, nhưng trọng tài nói nếu không nằm lên thì sẽ rút thẻ vàng. Tôi có một thẻ trước đó nên đành chấp nhận". Một câu chuyện nửa đùa nửa thật, phản ánh sự khó hiểu trong cách trọng tài điều hành trận đấu.
|
Rạng sáng 25/12, Bờ Biển Ngà thắng Mozambique 1-0 nhưng tâm điểm chú ý đổ dồn vào Odilon Kossounou. Số 7 của bờ Biển Ngà cố gắng đứng vững sau pha va chạm trong vùng cấm, thay vì ngã xuống để tìm kiếm quả phạt đền.
|
Ở bên trong, Franck Kessie không khỏi ngỡ ngàng. Tiền vệ ngôi sao của Bờ Biển Ngà lập tức quay sang đồng đội, bày tỏ sự thắc mắc, đồng thời ra dấu hiệu như muốn hỏi: "Tại sao cậu không ngã xuống?".
|
Tại bảng E, Burkina Faso (áo trắng) tưởng như nắm chắc lợi thế khi Guinea Xích Đạo mất người từ đầu hiệp hai. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi chóng mặt chẳng khắc nào chuyến "tàu lượn siêu tốc" chỉ trong ít phút cuối.
|
Guinea Xích Đạo bất ngờ mở tỷ số ở phút 85 và gần như ăn mừng với việc có 3 điểm. Dù vậy, Burkina Faso vùng lên mạnh mẽ ghi liền 2 bàn ở các phút 90+5 và 90+8, tạo nên màn lội ngược dòng cực kỳ cảm xúc.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.