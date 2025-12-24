Sự cố khó tin ở cúp châu Phi

Đêm 23/12, sự cố hy hữu xảy ra tại CAN Cup 2025 khi Benin thua CHDC Congo 0-1 ở trận ra quân trong nỗi ấm ức tột độ do VAR bất ngờ không hoạt động.

VAR không hoạt động ở tình huống bóng chạm tay cầu thủ CHDC Congo.

Trận đấu tại sân Al Medina khép lại với chiến thắng 1-0 cho CHDC Congo, nhờ bàn thắng duy nhất của Theo Bongonda trong hiệp một. Tuy nhiên, kết quả bị phủ bóng đen bởi tình huống gây phẫn nộ ở phút 54 – thời điểm Benin đáng lẽ phải được hưởng quả phạt đền có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Ở tình huống xuất phát từ quả đá phạt của Jodel Dossou bên phía Bening, trung vệ Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vùng cấm. Hình ảnh quay chậm cho thấy rõ dấu hiệu phạm lỗi. Trọng tài chính Abongile Tom ban đầu xua tay từ chối, nhưng sau đó nhận được tư vấn từ tổ VAR và quyết định chạy ra màn hình để xem lại tình huống.

Thế nhưng, kịch bản khó tin xảy ra. Màn hình VAR không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào. Hệ thống hỗ trợ trọng tài video được xác nhận bị hỏng hoàn toàn trong khoảng 10 phút, khiến trọng tài không thể xem lại pha bóng then chốt. Không còn căn cứ để thay đổi quyết định ban đầu, ông Tom buộc phải cho trận đấu tiếp tục, trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Benin.

Bóng chạm tay cầu thủ CHDC Congo như VAR lại không hoạt động ở tình huống này.

Sự cố kỹ thuật cũng khiến trận đấu phải bù giờ tới 10 phút, do các vấn đề liên quan đến hệ thống liên lạc của tổ trọng tài. Trớ trêu thay, VAR vẫn hoạt động bình thường trước đó, khi một bàn thắng của Cedric Bakambu bên phía CHDC Congo bị từ chối sau quá trình kiểm tra kéo dài.

Benin rời sân trong cơn phẫn nộ, khi họ không chỉ thua trận mà còn đánh mất cơ hội giành điểm quý giá ở bảng D. Thất bại đẩy Benin vào thế chân tường trước cuộc chạm trán Botswana. Một kết quả không như ý gần như sẽ chấm dứt hy vọng đi tiếp.