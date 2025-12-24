Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City sắp nổ 'bom tấn' 65 triệu bảng

  • Thứ tư, 24/12/2025 05:07 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Antoine Semenyo nhiều khả năng sẽ trở thành "bom tấn" tiếp theo của Manchester City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Man City sắp có được chữ ký của Semenyo.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định ngôi sao chạy cánh của Bournemouth bày tỏ rõ nguyện vọng được khoác áo đội chủ sân Etihad, bất chấp sự theo đuổi quyết liệt từ hàng loạt ông lớn khác.

Cả Man City lẫn MU đều có những cuộc trao đổi với người đại diện của Semenyo trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, cán cân nghiêng rõ về phía Man City, khi bản thân cầu thủ thông báo lựa chọn của mình. Với Pep Guardiola, Semenyo được đánh giá cao nhờ tốc độ, sức mạnh, khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công.

Nhà báo Fabrizio Romano thông tin thêm: "Man City đang tăng tốc đàm phán và hoàn tất các thủ tục cuối cùng trong vài ngày tới. Phía MU cũng được thông báo về quyết định dứt khoát của Semenyo. Man City là bến đỗ ưa thích của cầu thủ".

Chân sút 25 tuổi hiện sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, có hiệu lực đến hết ngày 10/1. Phong độ ấn tượng của Semenyo là lý do khiến các ông lớn Premier League không thể làm ngơ.

Mùa này, anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau Erling Haaland (19 bàn) và Igor Thiago của Brentford (11 bàn). Sau 16 trận, Semenyo ghi 8 bàn và có thêm 3 pha kiến tạo, trở thành điểm sáng lớn nhất trong đội hình Bournemouth.

MU hoãn quyết định với Zirkzee

Sóng gió nhân sự buộc Manchester United chưa thể chốt tương lai Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

13 giờ trước

MU đã sai khi thay Hojlund bằng Sesko?

Chính sách chuyển nhượng của MU một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi, khi những con số thống kê mới nhất cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa hai tiền đạo đã và đang thi đấu cho CLB.

14 giờ trước

Điều khoản bí mật của Bruno với MU

Hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha có điều khoản không được phép trực tiếp đối đầu MU nếu rời đi.

16 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Dembele bat man hinh anh

    Dembele bất mãn

    6 phút trước 07:46 24/12/2025

    0

    Ousmane Dembele không hài lòng với thời lượng thi đấu hạn chế tại Paris Saint-Germain thời gian qua.

    Real Madrid nham 'tien ve 0 dong' hinh anh

    Real Madrid nhắm 'tiền vệ 0 đồng'

    29 phút trước 07:23 24/12/2025

    0

    Real Madrid được cho là đang tiến rất gần tới chữ ký của tiền vệ Ruben Neves, người đang khoác áo Al Hilal ở Saudi Arabia.

    Lewandowski het 'bat kha xam pham' o Barca hinh anh

    Lewandowski hết 'bất khả xâm phạm' ở Barca

    29 phút trước 07:23 24/12/2025

    0

    Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Robert Lewandowski liên tiếp bị rút khỏi sân và thậm chí ngồi dự bị, dấu hiệu cho thấy vai trò của tiền đạo người Ba Lan tại Barcelona đang thay đổi rõ rệt.

