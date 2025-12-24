Man City sắp nổ 'bom tấn' 65 triệu bảng

Antoine Semenyo nhiều khả năng sẽ trở thành "bom tấn" tiếp theo của Manchester City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Man City sắp có được chữ ký của Semenyo.

Truyền thông Anh đồng loạt khẳng định ngôi sao chạy cánh của Bournemouth bày tỏ rõ nguyện vọng được khoác áo đội chủ sân Etihad, bất chấp sự theo đuổi quyết liệt từ hàng loạt ông lớn khác.

Cả Man City lẫn MU đều có những cuộc trao đổi với người đại diện của Semenyo trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, cán cân nghiêng rõ về phía Man City, khi bản thân cầu thủ thông báo lựa chọn của mình. Với Pep Guardiola, Semenyo được đánh giá cao nhờ tốc độ, sức mạnh, khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công.

Nhà báo Fabrizio Romano thông tin thêm: "Man City đang tăng tốc đàm phán và hoàn tất các thủ tục cuối cùng trong vài ngày tới. Phía MU cũng được thông báo về quyết định dứt khoát của Semenyo. Man City là bến đỗ ưa thích của cầu thủ".

Chân sút 25 tuổi hiện sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, có hiệu lực đến hết ngày 10/1. Phong độ ấn tượng của Semenyo là lý do khiến các ông lớn Premier League không thể làm ngơ.

Mùa này, anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ xếp sau Erling Haaland (19 bàn) và Igor Thiago của Brentford (11 bàn). Sau 16 trận, Semenyo ghi 8 bàn và có thêm 3 pha kiến tạo, trở thành điểm sáng lớn nhất trong đội hình Bournemouth.