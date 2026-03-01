Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bruno Fernandes đi vào lịch sử

  • Thứ hai, 16/3/2026 00:03 (GMT+7)
Đêm 15/3, tiền vệ người Bồ Đào Nha lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League.

Phút 53, Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Casemiro đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 71, anh xé toang hàng thủ Aston Villa bằng pha chọc khe để Matheus Cunha nâng tỷ số lên 2-1.

Tiền vệ sinh năm 1994 có đường kiến tạo thứ 15 và 16 tại Premier League mùa này, qua đó ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất cho MU trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, vượt qua David Beckham (15 đường chuyền thành bàn). Thậm chí, cựu sao Sporting đã có thể lập hat-trick kiến tạo ở trận này, nếu Benjamin Sesko có pha xử lý tốt hơn ở những phút cuối trận.

Ở mùa 1992/93, Eric Cantona có 16 đường kiến tạo, nhưng thống kê này được ông tạo ra trong hai màu áo, Leeds và MU. "King Eric" khoác áo Leeds đến tháng 11/1992 rồi mới đầu quân cho "Quỷ đỏ".

Với phong độ hiện tại, Bruno còn có cơ hội phá kỷ lục mọi thời đại ở Premier League. Thierry Henry và Kevin De Bruyne đang đứng ở đỉnh cao với 20 lần dọn cỗ cho đồng đội trong một mùa giải.

Fernandes đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League của MU. Anh đã trực tiếp mang về 26 điểm cho đội chủ sân Old Trafford, tính cả chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Aston Villa.

Hiện tại, thầy trò Michael Carrick giữ vững vị trí thứ 3 với 54 điểm, hơn Chelsea và Liverpool 6 điểm, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh khả năng sẽ có 5 đại diện dự Champions League mùa tới.

Ở vòng tiếp theo, MU sẽ đối đầu chủ nhà Bournemouth, nơi họ bị cầm hòa trong cả hai lần hành quân gần nhất.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.


Pha bỏ lỡ không tưởng của Dalot

Tối 15/3, Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tốt hơn khi MU tiếp Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League 2025/26.

4 giờ trước

Duy Anh

Bruno David Beckham MU Bruno Premier League

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Casemiro ăn mừng gây sốt

1 giờ trước 00:05 16/3/2026

0

Tiền vệ Casemiro ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League tối 15/3.

Mbeumo chan thuong? hinh anh

Mbeumo chấn thương?

1 giờ trước 00:02 16/3/2026

0

Bryan Mbeumo dường như dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League tối 15/3.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý