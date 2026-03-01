Bruno Fernandes đi vào lịch sử

Đêm 15/3, tiền vệ người Bồ Đào Nha lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng 3-1 của MU trước Aston Villa ở vòng 30 Premier League.

Bruno Fernandes đóng vai trò then chốt tại MU.

Phút 53, Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác từ chấm phạt góc để Casemiro đánh đầu mở tỷ số. Đến phút 71, anh xé toang hàng thủ Aston Villa bằng pha chọc khe để Matheus Cunha nâng tỷ số lên 2-1.

Tiền vệ sinh năm 1994 có đường kiến tạo thứ 15 và 16 tại Premier League mùa này, qua đó ghi danh lịch sử với tư cách là cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất cho MU trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, vượt qua David Beckham (15 đường chuyền thành bàn). Thậm chí, cựu sao Sporting đã có thể lập hat-trick kiến tạo ở trận này, nếu Benjamin Sesko có pha xử lý tốt hơn ở những phút cuối trận.

Ở mùa 1992/93, Eric Cantona có 16 đường kiến tạo, nhưng thống kê này được ông tạo ra trong hai màu áo, Leeds và MU. "King Eric" khoác áo Leeds đến tháng 11/1992 rồi mới đầu quân cho "Quỷ đỏ".

Với phong độ hiện tại, Bruno còn có cơ hội phá kỷ lục mọi thời đại ở Premier League. Thierry Henry và Kevin De Bruyne đang đứng ở đỉnh cao với 20 lần dọn cỗ cho đồng đội trong một mùa giải.

Fernandes đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League của MU. Anh đã trực tiếp mang về 26 điểm cho đội chủ sân Old Trafford, tính cả chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Aston Villa.

Hiện tại, thầy trò Michael Carrick giữ vững vị trí thứ 3 với 54 điểm, hơn Chelsea và Liverpool 6 điểm, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh khả năng sẽ có 5 đại diện dự Champions League mùa tới.

Ở vòng tiếp theo, MU sẽ đối đầu chủ nhà Bournemouth, nơi họ bị cầm hòa trong cả hai lần hành quân gần nhất.

