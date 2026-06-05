Dàn sao có mức thu nhập cao nhất World Cup 2026

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Đứng đầu là Cristiano Ronaldo, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha và ngôi sao của Al Nassr. Siêu sao 41 tuổi này nhận mức lương lên tới 3,47 triệu bảng mỗi tuần, bỏ xa mọi cầu thủ còn lại trong danh sách.
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Xếp thứ hai là Riyad Mahrez của Al Ahli và tuyển Algeria. Cựu cầu thủ Manchester City đang nhận khoảng 869.388 bảng mỗi tuần, con số phản ánh vị thế ngôi sao hàng đầu mà anh sở hữu tại Saudi Pro League.
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Vị trí thứ ba thuộc về Sadio Mane. Chân sút người Senegal đang là đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr và hưởng mức lương hơn 666.000 bảng mỗi tuần.
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Đồng hương của Mane là Kalidou Koulibaly, người đứng thứ tư trong danh sách. Trung vệ của Al Hilal nhận gần 578.000 bảng mỗi tuần và vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm góp mặt tại World Cup 2026.
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Erling Haaland là cầu thủ có thu nhập cao nhất trong số các ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League. Tiền đạo người Na Uy nhận 525.000 bảng mỗi tuần tại Manchester City, nơi anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể.
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Ngay phía sau Haaland là Kylian Mbappe. Ngôi sao tuyển Pháp đang hưởng khoảng 520.467 bảng mỗi tuần tại Real Madrid và là đầu tàu của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.
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Ivan Toney đứng thứ bảy với mức lương gần 425.000 bảng mỗi tuần tại Al Ahli. Quyết định chuyển sang Saudi Arabia giúp tiền đạo người Anh gia nhập nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.
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Vị trí thứ 8 thuộc về Vinicius Junior của Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh người Brazil nhận khoảng 416.374 bảng mỗi tuần và tiếp tục là nhân tố chủ chốt trong đội hình của "Selecao".
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Có mức lương tương đương Vinicius là Harry Kane. Thủ quân tuyển Anh vừa trải qua mùa giải bùng nổ về số bàn thắng và là niềm hy vọng của "Tam sư" tại World Cup 2026.
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