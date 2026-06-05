Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao có mức thu nhập cao nhất World Cup 2026

  • Thứ sáu, 5/6/2026 16:00 (GMT+7)
  • 40 phút trước

World Cup 2026 là nơi quy tụ những ngôi sao sở hữu mức thu nhập khổng lồ.

World Cup 2026 anh 1

Đứng đầu là Cristiano Ronaldo, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha và ngôi sao của Al Nassr. Siêu sao 41 tuổi này nhận mức lương lên tới 3,47 triệu bảng mỗi tuần, bỏ xa mọi cầu thủ còn lại trong danh sách.
World Cup 2026 anh 2

Xếp thứ hai là Riyad Mahrez của Al Ahli và tuyển Algeria. Cựu cầu thủ Manchester City đang nhận khoảng 869.388 bảng mỗi tuần, con số phản ánh vị thế ngôi sao hàng đầu mà anh sở hữu tại Saudi Pro League.
World Cup 2026 anh 3

Vị trí thứ ba thuộc về Sadio Mane. Chân sút người Senegal đang là đồng đội của Ronaldo tại Al Nassr và hưởng mức lương hơn 666.000 bảng mỗi tuần.
World Cup 2026 anh 4

Đồng hương của Mane là Kalidou Koulibaly, người đứng thứ tư trong danh sách. Trung vệ của Al Hilal nhận gần 578.000 bảng mỗi tuần và vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm góp mặt tại World Cup 2026.
World Cup 2026 anh 5

Erling Haaland là cầu thủ có thu nhập cao nhất trong số các ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League. Tiền đạo người Na Uy nhận 525.000 bảng mỗi tuần tại Manchester City, nơi anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể.
World Cup 2026 anh 6

Ngay phía sau Haaland là Kylian Mbappe. Ngôi sao tuyển Pháp đang hưởng khoảng 520.467 bảng mỗi tuần tại Real Madrid và là đầu tàu của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.
World Cup 2026 anh 7

Ivan Toney đứng thứ bảy với mức lương gần 425.000 bảng mỗi tuần tại Al Ahli. Quyết định chuyển sang Saudi Arabia giúp tiền đạo người Anh gia nhập nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới.
World Cup 2026 anh 8

Vị trí thứ 8 thuộc về Vinicius Junior của Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh người Brazil nhận khoảng 416.374 bảng mỗi tuần và tiếp tục là nhân tố chủ chốt trong đội hình của "Selecao".
World Cup 2026 anh 9

Có mức lương tương đương Vinicius là Harry Kane. Thủ quân tuyển Anh vừa trải qua mùa giải bùng nổ về số bàn thắng và là niềm hy vọng của "Tam sư" tại World Cup 2026.
Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Arsenal chuan bi don tan binh dau tien hinh anh

Arsenal chuẩn bị đón tân binh đầu tiên

9 giờ trước 07:49 5/6/2026

0

Arsenal đang tiến gần đến việc sở hữu "thần đồng" Jeremy Monga của Leicester City bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn châu Âu.

Toi hau thu chuyen nhuong cua MU hinh anh

Tối hậu thư chuyển nhượng của MU

9 giờ trước 07:49 5/6/2026

0

MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè 2026 với thông điệp cứng rắn từ ban lãnh đạo về việc CLB sẽ không để người đại diện hay các bên trung gian chi phối chiến lược mua sắm cầu thủ.

Ronaldo gay sot truoc World Cup hinh anh

Ronaldo gây sốt trước World Cup

9 giờ trước 07:49 5/6/2026

0

Khoảnh khắc Virgil van Dijk hét thẳng vào mặt Cristiano Ronaldo trong quảng cáo mới của Nike trở thành hiện tượng trên mạng xã hội trước World Cup 2026.

Duy Luân

World Cup 2026 World Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý