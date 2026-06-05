Dàn sao có mức thu nhập cao nhất World Cup 2026

Đồng hương của Mane là Kalidou Koulibaly, người đứng thứ tư trong danh sách. Trung vệ của Al Hilal nhận gần 578.000 bảng mỗi tuần và vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm góp mặt tại World Cup 2026.