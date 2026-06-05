Tối hậu thư chuyển nhượng của MU

MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè 2026 với thông điệp cứng rắn từ ban lãnh đạo về việc CLB sẽ không để người đại diện hay các bên trung gian chi phối chiến lược mua sắm cầu thủ.

MU có định hướng chuyển nhượng rõ ràng.

CEO Omar Berrada khẳng định MU sẽ tiếp tục áp dụng mô hình tuyển dụng mang lại thành công ở mùa hè năm ngoái. Theo ông, đội ngũ do Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox dẫn dắt đã xây dựng kế hoạch rõ ràng cho mùa giải 2026/27.

"Bạn luôn bước vào kỳ chuyển nhượng mà không thể biết chính xác mọi thứ sẽ diễn ra thế nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ những vị trí cần tăng cường và sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh", Berrada chia sẻ.

Lãnh đạo "Quỷ đỏ" nhấn mạnh CLB sẽ không chạy theo những biến động nhất thời của thị trường. Trong bối cảnh phí chuyển nhượng và yêu cầu từ người đại diện ngày càng leo thang, đội chủ sân Old Trafford vẫn kiên định với định hướng phát triển bền vững.

"Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng, biết mình có thể đầu tư đến đâu và phải tuân thủ điều đó. Có những khoản đầu tư không chỉ phục vụ 2 hoặc 3 năm tới mà còn hướng đến tương lai 10 năm. Điều quan trọng là không để thị trường hay các người đại diện quyết định thay chúng tôi", ông nói thêm.

Một trong những yếu tố giúp MU tự tin hơn là việc ứng dụng dữ liệu chuyên sâu vào quá trình tuyển trạch. Dưới sự điều hành của Giám đốc dữ liệu Michael Sansoni, CLB nỗ lực giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng các quyết định chuyển nhượng.

Niềm tin của ban lãnh đạo xuất phát từ thành công của kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Những bản hợp đồng như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens đều để lại dấu ấn đậm nét, góp phần giúp MU cán đích trong top 3 Premier League và trở lại Champions League.