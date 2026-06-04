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Thể thao

MU ký hợp đồng mới với cầu thủ 40 tuổi

  • Thứ năm, 4/6/2026 09:51 (GMT+7)
  • 29 phút trước

MU giữ chân thủ môn kỳ cựu Tom Heaton thêm một mùa giải sau khi đôi bên đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến hè 2027.

MU tiếp tục gia hạn với Heaton.

Dù bước sang tuổi 40 và chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân cho đội một kể từ khi trở lại Old Trafford năm 2021, Heaton vẫn được ban lãnh đạo cùng HLV Michael Carrick đánh giá cao nhờ kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Heaton là một trong số ít những cầu thủ còn sót lại từng trưởng thành dưới thời Sir Alex Ferguson. Anh gia nhập học viện MU từ nhỏ, góp mặt trong đội một giai đoạn Ferguson dẫn dắt nhưng không có cơ hội ra sân trước khi rời CLB năm 2010.

Phải đến khi trở lại Old Trafford lần thứ 2, thủ môn sinh năm 1986 mới có màn ra mắt chính thức cho "Quỷ đỏ" trong trận gặp Young Boys tại Champions League vào tháng 12/2021. Sau đó, anh có thêm 2 lần xuất hiện ở League Cup mùa giải 2022/23.

Việc giữ lại Heaton được xem là bước đi hợp lý của MU trong bối cảnh tương lai của Andre Onana và Altay Bayindir không chắc chắn. Bayindir được cho là sẽ rời đội bóng trong mùa hè này, trong khi Onana cũng nằm trong danh sách thanh lý.

Kinh nghiệm của Heaton không chỉ giúp tăng chiều sâu đội hình mà còn hỗ trợ MU đáp ứng các quy định về cầu thủ "cây nhà lá vườn" khi trở lại Champions League mùa tới.

Bên cạnh việc giữ chân Heaton, MU cũng đẩy mạnh kế hoạch tăng cường lực lượng. Tiền vệ Ederson của Atalanta sắp hoàn tất cuộc kiểm tra y tế trước khi gia nhập đội bóng với mức phí khoảng 39 triệu bảng. Ngoài ra, Carlos Baleba và Mateus Fernandes cũng nằm trong danh sách mục tiêu nhằm nâng cấp tuyến giữa.

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Minh Nghi

MU MU

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