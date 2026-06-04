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Thể thao

MU trao số áo cực hiếm cho Ederson?

  • Thứ năm, 4/6/2026 07:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson, MU được cho là cân nhắc để tiền vệ người Brazil khoác một trong những số áo hiếm nhất lịch sử CLB.

Theo The Athletic, MU đạt thỏa thuận với Atalanta về thương vụ trị giá 35 triệu bảng, kèm 4 triệu bảng phụ phí. Ederson đồng ý ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, cùng tùy chọn gia hạn thêm một mùa. Nếu mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, tiền vệ 26 tuổi sẽ ra mắt đội chủ sân Old Trafford vào đầu tháng 7.

Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế, một trong những quyết định đầu tiên dành cho Ederson sẽ là lựa chọn số áo mới. Tại Atalanta, tuyển thủ Brazil sử dụng áo số 13. Tuy nhiên, đây là số áo hiện thuộc về Patrick Dorgu tại MU, khiến Ederson buộc phải tìm một phương án khác.

Trong số những lựa chọn còn trống, áo số 14, 17, 20, 21 và 22 đều có sẵn. Đáng chú ý, số 17 gắn liền với huyền thoại Andrew Cole, trước khi được trao cho những cái tên nổi tiếng như Henrik Larsson và Nani. Trong khi đó, số 20 từng được khoác bởi Ole Gunnar Solskjaer và Robin van Persie.

Ngoài những số áo quen thuộc, Ederson còn có thể lựa chọn áo số 40, con số đặc biệt hiếm gặp tại MU. Trong lịch sử đội bóng, số áo này chủ yếu được trao cho các cầu thủ trưởng thành từ học viện hoặc thủ môn dự bị. Chỉ có 8 cầu thủ từng sử dụng số 40 trong màu áo "Quỷ đỏ", biến đây trở thành một trong những số áo hiếm gặp nhất tại Old Trafford.

Dù lựa chọn số áo nào, Ederson vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của MU, nhất là khi đội bóng chia tay tiền vệ kỳ cựu Casemiro trong mùa hè này.

Thương vụ tiếp theo của MU sau Ederson

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil chưa phải mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch đại tu hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford.

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Minh Nghi

Ederson Solskjaer Ederson

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

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