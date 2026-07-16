Argentina nhặt được 'phao thi' của Pickford

Đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 tại bán kết World Cup 2026, các cầu thủ Argentina gây xôn xao khi cười cợt "phao thi" bắt phạt đền của Jordan Pickford.

Sáng 16/7, Argentina vừa ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau trận thắng 2-1 tuyển Anh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lionel Scaloni, đại diện Nam Mỹ ngược dòng đầy bản lĩnh để vượt qua "Tam Sư" trong một trận cầu đầy kịch tính.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các máy quay trên sân ghi lại được cảnh Enzo Fernandez cùng các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện Argentina cùng nhau xem xét một vật thể. Đó là chai nước của thủ môn Jordan Pickford.

Trên chai nước, người gác đền bên phía tuyển Anh dán ghi chú chi tiết về thói quen đá phạt đền của các ngôi sao bên phía Argentina. Bên cạnh Fernandez, những cái tên như Lionel Messi hay Nico Gonzalez cũng chăm chú theo dõi các ghi chú liên quan tới mình.

Mục đích của việc này nhằm giúp Pickford có lợi thế trong trường hợp trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m. Đáng tiếc, bàn thắng của Lautaro Martinez ở phút 90+2 khiến những toan tính của thủ môn thuộc biên chế Everton cùng ban huấn luyện viên tuyển Anh đổ bể.

Sau khi đánh bại tuyển Anh, Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào 2h sáng 20/7. Về phía "Tam Sư", thầy trò Thomas Tuchel đối đầu với Pháp trong trận tranh hạng ba trước đó một ngày (4h ngày 19/7).

Video Bellingham tát vào đầu cầu thủ Argentina Jude Bellingham vỗ mạnh vào đầu Valentin Barco, châm ngòi cho màn xô xát sau trận Argentina thắng tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.