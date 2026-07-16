Romero mỉa mai Gary Neville ngốc nghếch

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Anh ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, Cristian Romero đáp trả gay gắt Gary Neville vì những lời chỉ trích hàng thủ Argentina trước trận.

Gary Neville công kích bộ đôi trung vệ Argentina trước thềm bán kết. Ảnh: Reuters.

"Điều duy nhất tôi hy vọng là khi giải nghệ, mình sẽ không ngu ngốc như Gary Neville để đi chỉ trích cầu thủ", Cristian Romero tuyên bố sau khi Argentina đánh bại Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

Phát biểu của trung vệ thuộc biên chế Tottenham nhằm đáp trả Gary Neville, cựu hậu vệ tuyển Anh từng nhận xét trước trận rằng Romero và Lisandro Martinez là "cặp trung vệ hay nhất nhưng cũng tệ nhất thế giới". Neville còn cho rằng bộ đôi này "biếu đối thủ một bàn mỗi trận" và tin Anh chỉ cần ghi hai bàn là sẽ giành vé vào chung kết.

Thực tế diễn ra theo chiều ngược lại. Sau khi bị Anthony Gordon chọc thủng lưới, Argentina vùng lên mạnh mẽ để lội ngược dòng nhờ các pha lập công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, qua đó giành quyền gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Romero thừa nhận toàn đội mang theo sự bức xúc từ những phát ngôn trước giờ bóng lăn. Trung vệ 27 tuổi cho biết truyền thông Anh nói quá nhiều trước trận, còn Argentina lựa chọn cách đáp trả bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Romero đáp trả Neville mạnh mẽ bằng kết quả trên sân. Ảnh: Reuters.

Lisandro Martinez cũng có quan điểm tương tự. Trung vệ của Manchester United cho biết tuyển Argentina quá quen với những lời hoài nghi. Theo anh, giới chuyên môn và truyền thông có thể tiếp tục bàn luận, nhưng câu trả lời của đội bóng luôn nằm ở kết quả trên sân.

Không chỉ gây chú ý bằng những phát biểu sau trận, Romero còn có màn ăn mừng đầy cảm xúc. Sau bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez, anh chạy tới hét lớn trước mặt thủ môn Jordan Pickford. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trung vệ này tiếp tục ăn mừng đầy thách thức hướng về Jude Bellingham.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 20/7 để hướng tới chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử. Với Romero và các đồng đội, tấm vé vào chung kết cũng là lời đáp trả thuyết phục nhất dành cho mọi hoài nghi trước trận.

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