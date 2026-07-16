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Thể thao World Cup 2026

Scaloni gia nhập nhóm 7 HLV huyền thoại World Cup

  • Thứ năm, 16/7/2026 07:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng thắng Anh 2-1, Lionel Scaloni chính thức sánh vai những HLV vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Scaloni đi vào lịch sử các trận chung kết World Cup. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/7, chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 không chỉ đưa Argentina tiến gần chức vô địch thế giới lần thứ tư, mà còn giúp Lionel Scaloni ghi tên mình vào nhóm những HLV vĩ đại nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Scaloni đưa Argentina vào chung kết World Cup, sau chức vô địch tại Qatar năm 2022. Thành tích này giúp chiến lược gia 48 tuổi trở thành HLV thứ bảy trong lịch sử dẫn dắt một đội tuyển góp mặt ở hai trận chung kết World Cup.

Danh sách những người từng làm được điều đó đều là các tượng đài của bóng đá thế giới, gồm Vittorio Pozzo (Italy, 1934-1938), Helmut Schon (Đức, 1966, 1974), Carlos Bilardo (Argentina, 1986, 1990), Franz Beckenbauer (Đức, 1986, 1990), Mario Zagallo (Brazil, 1970, 1998), Didier Deschamps (Pháp, 2018, 2022) và giờ là Lionel Scaloni.

Điều khiến dấu mốc của Scaloni trở nên đặc biệt hơn nằm ở hành trình sự nghiệp. Sau khi giải nghệ, ông chỉ làm trợ lý cho Jorge Sampaoli tại Sevilla và tuyển Argentina, rồi dẫn dắt đội U20 trước khi tiếp quản đội tuyển quốc gia sau World Cup 2018.

Chỉ sau chưa đầy một thập kỷ cầm quân, Scaloni đã giành Copa America, vô địch World Cup 2022 và tiếp tục đưa Argentina trở lại trận đấu cuối cùng của giải năm 2026.

Trước mắt Scaloni là cơ hội sánh ngang Vittorio Pozzo, HLV duy nhất từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup cùng Italy vào các năm 1934 và 1938. Nếu đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết ngày 19/7 trên sân MetLife (New Jersey), ông sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử giữ được cúp vàng thế giới qua hai kỳ World Cup liên tiếp.

Đối thủ của Argentina là Tây Ban Nha, đội vượt qua Pháp 2-0 ở bán kết. Cuộc so tài giữa hai nền bóng đá đang đạt đỉnh cao phong độ cũng là cơ hội để Scaloni khắc tên mình sâu hơn vào lịch sử World Cup.

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Đào Trần

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