Argentina đối mặt án phạt từ FIFA sau trận thắng Anh

Tuyển Argentina đối mặt án phạt từ FIFA sau khi giơ biểu ngữ khẳng định chủ quyền quần đảo Falkland trong màn ăn mừng trận thắng 2-1 Anh tại bán kết World Cup 2026.

Các cầu thủ Argentina giăng biểu ngữ tranh cãi sau trận thắng Anh.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang xem xét án kỷ luật đối với tuyển Argentina sau khi các cầu thủ của đại diện Nam Mỹ trưng biểu ngữ mang thông điệp chính trị sau trận thắng Anh 2-1 tại bán kết World Cup 2026.

Sự việc diễn ra ngay trên sân vận động Atlanta (Mỹ), trong bối cảnh nhà đương kim vô địch World Cup vừa giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng 16/7.

Cụ thể, trong màn ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc, dàn sao của "Albiceleste" giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falkland là của Argentina). Đây là thông điệp nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền lâu đời tại quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương, vốn là lãnh thổ hải ngoại của Anh từ năm 1833. Vấn đề này từng dẫn đến cuộc xung đột vũ trang kéo dài 74 ngày vào năm 1982, khiến hàng trăm binh sĩ của cả hai bên tử vong.

Hành động của các cầu thủ Argentina được cho là vi phạm quy định nghiêm ngặt của FIFA về việc cấm đưa các thông điệp chính trị vào sân cỏ. Theo quy định, mọi hành vi lợi dụng bóng đá để tuyên truyền chính trị đều bị xem là hành vi sai trái và phải nhận các hình thức kỷ luật tài chính hoặc hành chính nghiêm khắc.

Vào năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từng bị FIFA phạt 20.000 bảng vì sự cố tương tự trong trận giao hữu với Slovenia. Dự kiến, FIFA sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về mức phạt dành cho AFA.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.