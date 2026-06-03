Thương vụ tiếp theo của MU sau Ederson

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil chưa phải mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch đại tu hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford.

MU quyết tâm nâng cấp tuyến giữa.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Ederson là bước khởi đầu trong cuộc cải tổ tuyến giữa mà HLV Michael Carrick theo đuổi. Nhà báo người Italy khẳng định MU sớm lên phương án chiêu mộ thêm ít nhất một tiền vệ nữa trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

"Ederson sẽ là tân binh đầu tiên ở hàng tiền vệ của MU. Đội bóng vẫn đang tìm kiếm thêm những sự bổ sung mới. Nếu Manuel Ugarte ra đi như dự kiến, họ có thể mang về thêm một hoặc thậm chí hai tiền vệ nữa", Romano nhấn mạnh.

Ederson được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện với khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Dù vậy, cầu thủ 26 tuổi nhiều khả năng đảm nhận vai trò lùi sâu, trở thành chốt chặn trước hàng phòng ngự "Quỷ đỏ".

Sự xuất hiện của Ederson được kỳ vọng mang lại cân bằng cho hệ thống chiến thuật. Khi nhiệm vụ đánh chặn được đảm bảo, những Bruno Fernandes hay Kobbie Mainoo sẽ có nhiều không gian hơn để phát huy khả năng tổ chức lối chơi và tạo đột biến ở mặt trận tấn công.

Cùng thời điểm, Adam Wharton của Crystal Palace nằm trong danh sách theo dõi tiếp theo của MU. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng cạnh tranh với Manchester City để giành chữ ký của Elliot Anderson.

Cải tổ tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu của MU trong hè 2026. Sau khi hoàn tất các thương vụ ở khu vực này, đội bóng sẽ tiếp tục đánh giá nguồn ngân sách để cân nhắc nâng cấp hàng thủ và hàng công để cạnh tranh ở Champions League.

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