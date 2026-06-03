Ederson đến MU, ấn định ngày ra mắt

Tiền vệ người Brazil chính thức trên đường tới Old Trafford sau khi Manchester United đạt thỏa thuận với Atalanta.

Manchester United có bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của mùa hè 2026 khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với tổng giá trị lên tới 45 triệu euro.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận thương vụ bằng dòng trạng thái quen thuộc "Here we go" trên trang cá nhân.

Nhà báo người Italy cho biết MU và Atalanta đã thống nhất mọi điều khoản trong gói chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro, bao gồm các khoản phụ phí. Thương vụ hiện chỉ còn chờ hoàn tất kiểm tra y tế và những thủ tục cuối cùng, dự kiến sẽ công bố chính thức vào đầu tháng 7.

Theo tiết lộ chi tiết từ nhà báo David Ornstein của The Athletic, "Quỷ đỏ" sẽ trả trước 40,5 triệu euro cùng 4,5 triệu euro phụ phí. Ederson cũng đã đạt thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân Old Trafford trong bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2030, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Tiền vệ 26 tuổi từ lâu nằm trong danh sách mục tiêu của nhiều đội bóng lớn châu Âu. Tuy nhiên, Ederson ưu tiên gia nhập MU. Việc hợp đồng của anh với Atalanta chỉ còn thời hạn đến năm 2027 giúp đội bóng Anh đàm phán được mức phí thấp hơn đáng kể so với những con số từng được nhắc tới trong các kỳ chuyển nhượng trước.

Đây được xem là động thái cho thấy tham vọng của MU dưới thời HLV Michael Carrick. Sau khi Casemiro chia tay đội bóng, khu vực trung tuyến trở thành ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch tái thiết lực lượng.

Ngoài Ederson, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhân sự ở hàng tiền vệ nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, khi họ trở lại Champions League.

Ederson được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện. Ngôi sao người Brazil nổi bật ở khả năng thu hồi bóng, đánh chặn và đọc tình huống. Anh cũng được xem là cầu thủ có khả năng giữ bóng và luân chuyển bóng ổn định hơn Casemiro ở thời điểm hiện tại.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

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