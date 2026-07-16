Làm fan tuyển Anh là điều đau nhất

Tuyển Anh thêm một lần ngã gục ngay trước cánh cửa thiên đường, để lại nỗi đau quá quen thuộc cho người hâm mộ khi bao năm hy vọng vẫn chỉ đổi lấy thất vọng.

Nỗi thất vọng quá lớn của CĐV Anh.

Làm cổ động viên tuyển Anh có lẽ là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của bóng đá hiện đại. Không phải vì đội bóng quá yếu. Cũng không phải vì họ thường xuyên bị loại từ vòng bảng hay thua những đối thủ dưới cơ.

Điều khiến người hâm mộ "Tam sư" đau nhất là cảm giác hy vọng rồi lại thất vọng. Hết lần này đến lần khác. Hết giải đấu này đến giải đấu khác. Khi niềm tin vừa chạm đến đỉnh điểm, tuyển Anh lại gục ngã theo kịch bản đau đớn quen thuộc.

Người hâm mộ lại ôm trái đắng

World Cup 2026 lại là kịch bản buồn quen thuộc. Anh dẫn trước Argentina tới phút 85. Chỉ còn vài phút nữa là giấc mơ chung kết trở thành hiện thực. Các cổ động viên bắt đầu nghĩ về Tây Ban Nha. Bắt đầu nghĩ về chiếc cúp vàng đầu tiên kể từ năm 1966. Bắt đầu tin rằng lần này có thể sẽ khác.

Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ. Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa. Lautaro Martinez kết liễu trận đấu ở phút bù giờ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hy vọng của hàng triệu người Anh biến thành nỗi thất vọng khổng lồ.

Tuyển Anh nhiều lần tự bắn vào chân mình.

Điều đau đớn nhất là kịch bản này không hề mới. Nó giống Euro 2020. Anh dẫn trước Italy trong trận chung kết rồi thua trên chấm luân lưu. Tương tự ở Euro 2024. Anh lại bước vào trận đấu lớn nhất với tâm thế hèn nhát, lùi sâu phòng ngự, nhường thế trận cho Tây Ban Nha rồi gục ngã.

Và giờ là World Cup 2026. HLV Thomas Tuchel xua cả 11 cầu thủ về vùng cấm để củng cố phòng ngự. Đó là lúc Argentina tự do "bắn phá" khung thành Jordan Pickford. Dễ hiểu khi Argentina thoải mái triển khai lối chơi và có được điều mình cần.

Tuyển Anh cứ thế trắng tay liên tiếp ở các giải đấu lớn. Từ World Cup 2018 đến nay, tuyển Anh thực tế duy trì sự ổn định đáng ngưỡng mộ với việc lọt vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2020, chung kết Euro 2024 và bán kết World Cup 2026.

Nhiều đội tuyển mơ còn không được những thành tích ấy. Nhưng lịch sử không nhớ đến những đội vào bán kết. Người ta nhớ nhà vô địch. Đó chính là bi kịch lớn nhất của thế hệ vàng nước Anh.

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Anthony Gordon, Morgan Rogers... Danh sách ngôi sao dài đến mức nhiều đội tuyển khác chỉ biết mơ ước. Thế nhưng chiếc cúp luôn nằm ngoài tầm với.

Đội hình mạnh thôi là chưa đủ

Thực tế, mọi quyết định của Tuchel gần như hoàn hảo trong hơn 80 phút đầu tiên. Rogers được sử dụng bên cánh phải và chính anh kiến tạo cho Gordon mở tỷ số. Hệ thống phòng ngự vận hành tốt khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Pickford.

Nhưng bóng đá không chỉ có 80 phút. Khi Rice rời sân, khu vực trước vòng cấm bắt đầu xuất hiện khoảng trống. Trước khi ghi bàn, Enzo nhiều lần thử vận may từ tuyến hai. Những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện nhưng tuyển Anh không thay đổi.

Bao hy vọng, lại thêm một lần vỡ mộng với "Tam sư".

Người hâm mộ có quyền tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Kobbie Mainoo vào sân để giúp đội thoát pressing? Nếu Marcus Rashford được tung vào để tạo ra những pha phản công tốc độ? Nếu Harry Maguire có mặt để chỉ huy hàng thủ trong những phút cuối cùng?

Không ai biết câu trả lời. Nhưng ai cũng biết kết quả. Điều khiến người hâm mộ Anh thất vọng không đơn thuần là thất bại. Họ thất vọng vì cảm giác đội bóng quá sợ hãi chiến thắng.

Sau bàn mở tỷ số, "Tam sư" gần như từ bỏ ý định chơi bóng. Theo Opta, từ thời điểm Gordon ghi bàn đến phút 90+2, Anh chỉ giữ bóng vỏn vẹn 12%. Argentina kiểm soát tới 88%. Không đội bóng nào có thể sống sót mãi khi phải chống đỡ sức ép như vậy.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Một bàn gỡ hòa và một bàn thua quyết định. Một giấc mơ tan vỡ. Người hâm mộ Anh quen với cảm giác này. Nhưng quen không đồng nghĩa với việc bớt đau.

Bởi điều tàn nhẫn nhất không phải là thất bại. Điều tàn nhẫn nhất là tuyển Anh luôn cho người ta lý do để tin. Rồi lại chính họ lấy đi niềm tin ấy vào thời điểm đau đớn nhất.

World Cup 2026 khép lại với "Tam sư" theo cách quen thuộc. Một đội hình tài năng. Một hành trình đầy hy vọng. Và một cái kết khiến cả đất nước phải thở dài.

Bao nhiêu lần hy vọng, là bấy nhiêu lần thất vọng. Đó có lẽ là câu chuyện buồn nhất của tuyển Anh suốt gần một thập kỷ qua. Và đáng tiếc thay, nó chưa có hồi kết.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.