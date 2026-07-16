Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Kante nổi giận với tuyển Pháp

  • Thứ năm, 16/7/2026 08:17 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Trận thua 1-2 Tây Ban Nha khiến N'Golo Kante nổi giận và chỉ trích thẳng thắn sự thiếu bản lĩnh của tuyển Pháp dù anh không được trao cơ hội ra sân.

N'Golo Kante không hài lòng với trận thua của tuyển Pháp.

Dù chứng kiến đội nhà bị đối thủ áp đảo và bế tắc hoàn toàn khu trung tuyến, nhà vô địch thế giới năm 2018 vẫn không được huấn luyện viên Didier Deschamps tung vào sân bất kỳ phút nào ở trận bán kết World Cup 2026.

Sau trận đấu, cựu cầu thủ Chelsea thừa nhận cảm giác không hài lòng. Ngôi sao sinh năm 1991 nói: "Tôi cực kỳ tức giận. Cực kỳ tức giận. Không phải vì chúng tôi thua, mà vì cách chúng tôi thua".

Anh thẳng thắn so sánh đội hình hiện tại với tập thể lên ngôi vào năm 2018: "Chức vô địch năm 2018 không hề dễ dàng, nó đòi hỏi sự hy sinh, kỷ luật và tinh thần chiến đấu vì mỗi đường bóng. Những gì tôi chứng kiến tối nay hoàn toàn không gợi nhớ về đội bóng đó. Tôi không thấy đủ tố chất lãnh đạo, không thấy giải pháp chiến thuật và thiếu hẳn sự khát khao".

Cựu tiền vệ Chelsea cũng đánh giá cao sự vượt trội của đối thủ khi cho rằng Tây Ban Nha giành chiến thắng nhờ việc "La Roja" là một tập thể tốt hơn ở mọi khía cạnh. Theo anh, đối thủ có kế hoạch rõ ràng và thực thi hiệu quả, trong khi tuyển Pháp hoàn toàn bị lạc lối trên sân.

Giờ đây, Kante và các đồng đội sẽ hướng đến trận tranh giải ba World Cup 2026 với tuyển Anh, diễn ra vào 2h sáng ngày 19/7.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Trường hợp khó hiểu của Kante

N'Golo Kante chưa được sử dụng dù chỉ một phút sau khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

23 giờ trước

Kante bị lãng quên ở World Cup

Tuyển Pháp giành quyền vào bán kết World Cup 2026 nhưng N'Golo Kante chưa được ra sân một phút nào.

10:11 10/7/2026

Kante ghi siêu phẩm

Fenerbahce tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Kayserispor ở vòng 29 rạng sáng 12/4.

06:31 12/4/2026

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup pháp n'golo kante Tuyển Pháp world cup pháp n'golo kante

    Đọc tiếp

    Casillas chê tuyển Anh hèn nhát

    Casillas chê tuyển Anh hèn nhát

    28 phút trước 07:54 16/7/2026

    0

    Iker Casillas chỉ trích gay gắt chiến thuật phòng ngự của tuyển Anh sau khi "Tam sư" để thua Argentina với tỷ số 1-2 tại bán kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý