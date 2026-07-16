Kante nổi giận với tuyển Pháp

Trận thua 1-2 Tây Ban Nha khiến N'Golo Kante nổi giận và chỉ trích thẳng thắn sự thiếu bản lĩnh của tuyển Pháp dù anh không được trao cơ hội ra sân.

N'Golo Kante không hài lòng với trận thua của tuyển Pháp.

Dù chứng kiến đội nhà bị đối thủ áp đảo và bế tắc hoàn toàn khu trung tuyến, nhà vô địch thế giới năm 2018 vẫn không được huấn luyện viên Didier Deschamps tung vào sân bất kỳ phút nào ở trận bán kết World Cup 2026.

Sau trận đấu, cựu cầu thủ Chelsea thừa nhận cảm giác không hài lòng. Ngôi sao sinh năm 1991 nói: "Tôi cực kỳ tức giận. Cực kỳ tức giận. Không phải vì chúng tôi thua, mà vì cách chúng tôi thua".

Anh thẳng thắn so sánh đội hình hiện tại với tập thể lên ngôi vào năm 2018: "Chức vô địch năm 2018 không hề dễ dàng, nó đòi hỏi sự hy sinh, kỷ luật và tinh thần chiến đấu vì mỗi đường bóng. Những gì tôi chứng kiến tối nay hoàn toàn không gợi nhớ về đội bóng đó. Tôi không thấy đủ tố chất lãnh đạo, không thấy giải pháp chiến thuật và thiếu hẳn sự khát khao".

Cựu tiền vệ Chelsea cũng đánh giá cao sự vượt trội của đối thủ khi cho rằng Tây Ban Nha giành chiến thắng nhờ việc "La Roja" là một tập thể tốt hơn ở mọi khía cạnh. Theo anh, đối thủ có kế hoạch rõ ràng và thực thi hiệu quả, trong khi tuyển Pháp hoàn toàn bị lạc lối trên sân.

Giờ đây, Kante và các đồng đội sẽ hướng đến trận tranh giải ba World Cup 2026 với tuyển Anh, diễn ra vào 2h sáng ngày 19/7.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.