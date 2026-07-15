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Thể thao World Cup 2026

Trường hợp khó hiểu của Kante

  • Thứ tư, 15/7/2026 09:00 (GMT+7)
  • 12 phút trước

N'Golo Kante chưa được sử dụng dù chỉ một phút sau khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

Kante chưa ra sân một phút nào ở World Cup 2026.

Kante chưa được tung vào sân trong bất kỳ trận đấu nào tại giải năm nay. Ngay cả khi "Les Bleus" bị Tây Ban Nha dẫn trước 2 bàn và bế tắc hoàn toàn ở khu trung tuyến, HLV Didier Deschamps vẫn không trao cơ hội cho nhà vô địch World Cup 2018.

Theo Thierry Henry, đó là quyết định khó hiểu và là sai lầm lớn. "Kante lẽ ra không bao giờ phải ngồi dự bị trong suốt giải đấu. Chưa bao giờ. Cậu ấy là cầu thủ nhiều năm gồng gánh tuyển Pháp, là một cỗ máy đánh chặn, một thủ lĩnh và một nhà vô địch", Henry nhấn mạnh.

Cựu tiền đạo Arsenal và Barcelona cho rằng giá trị của Kante không chỉ nằm ở khả năng thu hồi bóng mà còn ở tư duy chiến thuật, nguồn năng lượng dồi dào và sự chắc chắn mà anh mang lại cho hàng tiền vệ.

"Khả năng giành lại bóng và bảo vệ hàng thủ của Kante là không thể thay thế. Bạn không thể để cầu thủ như vậy chỉ ngồi xem đồng đội thi đấu ở World Cup", Henry nói thêm. "Trước Tây Ban Nha, chúng ta thấy Pháp thiếu sự kiểm soát ở tuyến giữa, thiếu nguồn năng lượng và thiếu trái tim mà Kante luôn mang đến. Bạn không thể vô địch giải đấu lớn nếu những cầu thủ giỏi nhất không có mặt trên sân".

Phát biểu của Henry nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ Pháp. Không ít ý kiến cho rằng trong bối cảnh tuyến giữa của "Les Bleus" lép vế hoàn toàn trước Tây Ban Nha, kinh nghiệm và khả năng đánh chặn của Kante có thể tạo nên khác biệt.

Việc tiền vệ 35 tuổi không được sử dụng dù chỉ một phút vì thế gây tranh cãi lớn tại World Cup 2026.

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Minh Nghi

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