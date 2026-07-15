Tuyển Pháp cần Zidane trở lại để vượt ải Tây Ban Nha

Thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của tuyển Pháp mà còn cho thấy giới hạn của triều đại Didier Deschamps.

Khi Kylian Mbappe bị phong tỏa hoàn toàn và "Les Bleus" một lần nữa gục ngã trước đối thủ lớn nhất châu Âu, thời điểm để Zinedine Zidane mở ra một chương mới dường như đã đến.

Khi Mbappe cũng trở nên bất lực

Nếu phải chọn một hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha, đó chắc chắn là Kylian Mbappe. Tiền đạo của Real Madrid, người từng ghi 4 bàn trong hai trận chung kết World Cup liên tiếp và liên tục tỏa sáng từ vòng 1/16 đến tứ kết giải năm nay, gần như bị xóa khỏi trận đấu.

Trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha, Mbappe hiếm khi có khoảng trống để tăng tốc hay tung ra những pha dứt điểm quen thuộc. Phải đến phút 64, khi Pháp đã bị dẫn hai bàn, anh mới có cú sút trúng đích đầu tiên, đồng thời là một trong số rất ít tình huống khiến thủ môn Unai Simon phải làm việc.

Khác với trận chung kết World Cup 2022, nơi Mbappe từng ghi liền hai bàn để kéo Pháp trở lại cuộc đua vô địch, lần này không có màn ngược dòng kỳ diệu nào xuất hiện. Khi thời gian dần trôi, sự bế tắc khiến tiền đạo 27 tuổi mất bình tĩnh. Anh nhận thẻ vàng sau pha thúc cùi chỏ với Unai Simon và lặng lẽ quay đi giữa những phản ứng của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Nhưng đây không phải thất bại của riêng Mbappe. Cả tập thể tuyển Pháp đều chơi dưới sức. Mà việc Pháp chơi sa sút thì đó là vấn đề của hệ thống chiến thuật do HLV Didier Deschamps chịu trách nhiệm.

Trận thua cũng chấm dứt chuỗi 12 năm Pháp luôn ghi bàn trong 90 phút các trận đấu loại trực tiếp World Cup. Lần gần nhất "Les Bleus" tịt ngòi ở vòng knock-out đã từ tứ kết World Cup 2014, khi họ thất bại 0-1 trước Đức.

Zidane giành vô số danh hiệu tại Real Madrid.

Đã đến lúc Zidane mở ra kỷ nguyên mới cho tuyển Pháp

Thất bại này nhiều khả năng cũng khép lại hành trình hơn một thập kỷ của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Không ai có thể phủ nhận những gì Deschamps đã cống hiến. Ông là người hiếm hoi trong lịch sử vô địch World Cup cả với tư cách đội trưởng lẫn HLV, đồng thời đưa "Les Bleus" vào hai trận chung kết World Cup liên tiếp. Dưới thời ông, tuyển Pháp luôn duy trì vị thế của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, bóng đá luôn đòi hỏi sự đổi mới. Hai thất bại liên tiếp trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024 và World Cup 2026 cho thấy Deschamps dường như đã hết lời giải trước lối chơi kiểm soát hiện đại của đối thủ. Pháp vẫn sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, nhưng không còn tạo được sự khác biệt khi đối đầu những đội bóng mạnh nhất.

Đó là lý do cái tên Zinedine Zidane ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ là huyền thoại vĩ đại của bóng đá Pháp, Zidane còn sở hữu bảng thành tích huấn luyện hiếm có với ba chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid. Ông hiểu cách xây dựng một tập thể chiến thắng, quản lý những ngôi sao lớn và tạo ra bản lĩnh ở các trận cầu đỉnh cao.

Bản thân Zidane cũng có nhiều kỷ niệm đẹp trước Tây Ban Nha. Trong màu áo đội tuyển Pháp, ông góp công lớn giúp "Les Bleus" vượt qua đối thủ này tại tứ kết EURO 2000 và vòng 1/8 World Cup 2006. Trong màu áo Real Madrid, ông cũng nhiều lần chinh phục bóng đá Tây Ban Nha cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Mbappe vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp, còn tuyển Pháp vẫn sở hữu một thế hệ tài năng bậc nhất thế giới. Điều họ cần lúc này có lẽ không phải một cuộc cách mạng về lực lượng, mà là một nguồn cảm hứng mới trên băng ghế huấn luyện. Và với nhiều người hâm mộ Pháp, không ai phù hợp hơn Zinedine Zidane để đưa "Les Bleus" vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Tây Ban Nha và chinh phục những đỉnh cao mới.