Henry: 'Quá khó để thay thế Deschamps'

Thierry Henry khẳng định Didier Deschamps sẽ để lại khoảng trống rất lớn ở tuyển Pháp, ngay cả khi người kế nhiệm là huyền thoại Zinedine Zidane.

Deschamps đang hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp cùng tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 10/7, sau chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco ở tứ kết World Cup 2026, Thierry Henry dành những lời ngợi ca đặc biệt cho HLV Didier Deschamps, đồng thời cho rằng bất kỳ ai kế nhiệm, kể cả Zinedine Zidane, cũng sẽ đối mặt áp lực khổng lồ.

Làm bình luận viên cho Fox Sports ngay tại sân ở Boston, cựu danh thủ Arsenal theo dõi màn trình diễn thuyết phục của "Les Bleus" trước Morocco. Kết thúc trận đấu, Henry khẳng định: "Sẽ rất khó để thay thế Deschamps".

Phát biểu của Henry xuất hiện trong bối cảnh Zidane được xem là ứng viên số một tiếp quản tuyển Pháp sau khi Deschamps khép lại nhiệm kỳ. Nhà cầm quân 54 tuổi từng giành 3 Champions League, 2 La Liga và 2 Siêu cúp châu Âu cùng Real Madrid, nhưng theo Henry, bảng thành tích đó chưa đủ để đảm bảo một sự chuyển giao dễ dàng.

Cựu tiền đạo tuyển Pháp cho rằng giá trị lớn nhất của Deschamps nằm ở khả năng đưa ra những quyết định táo bạo nhưng luôn được tính toán kỹ lưỡng. "Nhiều người nói ông ấy gặp may. Không, điều đó chẳng liên quan đến may mắn. Thành công đến từ việc dám chấp nhận rủi ro. Ông ấy luôn mạo hiểm, nhưng là những rủi ro có tính toán. Hãy tin tôi, ông ấy sở hữu một bộ óc tuyệt vời", Henry nhấn mạnh.

Nhà vô địch World Cup 1998 cũng chỉ ra điều khiến Deschamps trở nên khác biệt là ông gần như xuất hiện trong mọi cột mốc vinh quang của bóng đá Pháp. Deschamps vô địch World Cup và EURO khi còn là cầu thủ, sau đó tiếp tục đăng quang World Cup trên cương vị HLV trưởng, đồng thời đưa "Les Bleus" vào chung kết một kỳ EURO và hai kỳ World Cup.

Theo Henry, chính di sản đồ sộ ấy khiến việc kế nhiệm Deschamps trở thành thử thách đặc biệt khó khăn. Ngay cả một biểu tượng như Zidane cũng sẽ phải đối mặt sức ép rất lớn nếu tiếp quản đội tuyển Pháp trong tương lai.

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