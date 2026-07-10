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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh thấp thỏm chờ Guehi trước đại chiến Na Uy

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:33 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Trung vệ Marc Guehi đang phải đối mặt với nguy cơ vắng mặt trong trận tứ kết World Cup gặp Na Uy do chấn thương gân kheo nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu.

Marc Guehi nguy cơ vắng mặt ở trận đấu với tuyển Na Uy.

Theo BBC, trung vệ Guehi đang nỗ lực chạy đua với thời gian để xử lý chấn thương gân kheo ngay trước thềm trận tứ kết World Cup với Na Uy. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City phải duy trì chế độ tập luyện riêng biệt trong suốt tuần qua sau khi gặp vấn đề về cơ bắp kể từ sau trận thắng Mexico với tỷ số 3-2 tại vòng 16 đội hôm 6/7.

Đáng chú ý, các báo cáo y tế ban đầu nhận định tình trạng của Guehi chỉ dừng lại ở mức độ mệt mỏi do quá tải. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất tại trung tâm huấn luyện cho thấy tổn thương này nghiêm trọng hơn tính toán ban đầu.

Việc trung vệ trụ cột của "Tam sư" không thể tham gia tập luyện cùng toàn đội đặt ra bài toán nhân sự hóc búa cho HLV Thomas Tuchel. Ngoài Guehi, khả năng ra sân của Declan Rice và Reece James vẫn còn để ngỏ.

Thời điểm then chốt sẽ rơi vào buổi tập ngày 11/7, chỉ một ngày trước khi trận đại chiến với Na Uy chính thức diễn ra. Nếu tiếp tục vắng mặt trong buổi tập chiến thuật cuối cùng này, khả năng ra sân của Guehi gần như sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Trận tứ kết giữa tuyển Anh và Na Uy sẽ diễn ra vào rạng sáng 12/7 tới, trên sân vận động Hard Rock.

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Huy Trưởng

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