Tuyển Anh chọn gã khổng lồ cao 2 m kèm Haaland?

Truyền thông Anh cho rằng HLV Thomas Tuchel nên cân nhắc sử dụng trung vệ Dan Burn để theo kèm Erling Haaland của Na Uy ở trận tứ kết World Cup 2026.

Burn từng nhiều lần đối đầu Haaland.

Với 7 bàn tại World Cup 2026, Haaland đang là mối đe dọa lớn nhất đối với mọi hàng phòng ngự ở giải đấu năm nay. Trước cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy tại vòng tứ kết, truyền thông xứ sở sương mù đã bắt đầu phân tích phương án hiệu quả nhất để ngăn chặn chân sút cao 1,95 m của Manchester City.

Theo Athletic, HLV Thomas Tuchel nên trao suất đá chính cho trung vệ Dan Burn, cầu thủ cao 2,01 m đang khoác áo Newcastle. Xét trên toàn giải, Burn chỉ thấp hơn thủ môn Florian Wiegele của Áo (2,05 m).

Theo đánh giá của Athletic, thể hình vượt trội giúp Burn trở thành một trong số ít hậu vệ đủ khả năng cạnh tranh tay đôi với Haaland, đặc biệt trong những pha không chiến và tranh chấp bóng bổng. Khả năng áp sát của trung vệ người Anh cũng có thể hạn chế việc tiền đạo Na Uy xoay người dứt điểm hoặc tăng tốc trong phạm vi hẹp.

Burn có thể là giải pháp giúp khóa chặt Haaland. Ảnh: Reuters.

Burn không phải gương mặt thường xuyên đá chính cho tuyển Anh khi HLV Tuchel ưu tiên sử dụng bộ đôi Marc Guehi và Ezri Konsa. Tại World Cup 2026, Burn mới được tung vào sân trong khoảng 15 phút cuối trận gặp Mexico ở vòng 16 đội.

Dù có ít thời gian thi đấu, trung vệ của Newcastle thực hiện tới 6 tình huống giải nguy, nhiều nhất trận. Đáng chú ý, anh còn có pha đánh đầu phá bóng sau cú ngả người móc bóng nguy hiểm của Raul Jimenez, góp phần giúp "Tam sư" bảo toàn chiến thắng 3-2.

Lợi thế khác của Burn là kinh nghiệm đối đầu với Haaland ở cấp CLB. Trong 10 trận Haaland đối đầu Newcastle, tiền đạo người Na Uy chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn, thành tích thấp nhất của anh trước một đối thủ tại Premier League.

Tuy nhiên, Athletic cũng chỉ ra rằng Burn không thể hoàn toàn áp đảo Haaland. Dù có thể chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi hoặc bóng bổng, trung vệ người Anh vẫn gặp nhiều khó khăn trước những tình huống bứt tốc và di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự. Bàn thắng duy nhất Haaland ghi vào lưới Newcastle cũng đến từ pha thoát khỏi sự đeo bám của Burn trước khi lao vào đệm bóng cận thành.

Với phong độ ghi bàn ấn tượng của Haaland tại World Cup 2026, nhiệm vụ của hàng thủ tuyển Anh sẽ rất nặng nề. Nếu được HLV Tuchel trao cơ hội đá chính, Burn có thể đóng vai trò then chốt trong nỗ lực giúp "Tam sư" khóa chặt chân sút nguy hiểm nhất của Na Uy để giành vé vào bán kết.

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