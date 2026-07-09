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Thể thao World Cup 2026

Deschamps: 'Tôi không thể trả lời cả 50 câu hỏi'

  • Thứ năm, 9/7/2026 07:10 (GMT+7)
  • 7 phút trước

HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đáp trả gay gắt khi bị các phóng viên Morocco chất vấn trước trận tứ kết World Cup 2026.

Deschamps nổi nóng với phóng viên Morocco. Ảnh: Reuters.

Bầu không khí trước cuộc đối đầu giữa Pháp và Morocco trở nên căng thẳng ngay từ phòng họp báo, khi HLV Didier Deschamps có màn tranh luận với các phóng viên đến từ Morocco.

Trong buổi họp báo trước trận, nhiều nhà báo Morocco bày tỏ sự không hài lòng vì không có cơ hội đặt câu hỏi cho chiến lược gia người Pháp. Họ cho rằng thời lượng dành cho phần hỏi đáp quá ngắn và số lượng câu hỏi được lựa chọn quá ít, khiến nhiều phóng viên không thể trao đổi trực tiếp với Deschamps.

Trước những lời phàn nàn, HLV tuyển Pháp đã đưa ra phản hồi thẳng thắn. Ông giải thích: "Tôi phải rời đi sớm vì còn có buổi tập cần chỉ đạo. Nếu có 50 người cùng giơ tay, tôi không thể trả lời cả 50 câu hỏi. Hôm nay tôi chỉ có 45 phút rảnh, sau đó tôi sẽ đi ăn trưa cùng các cầu thủ".

Phát biểu của nhà cầm quân 57 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên truyền thông và mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Deschamps chỉ đang giải thích thực tế về quỹ thời gian hạn hẹp của đội tuyển Pháp trong giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng.

Deschamps dường như không muốn để những tranh cãi ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Mục tiêu lớn nhất của ông lúc này là giúp đội tuyển Pháp có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chạm trán với Morocco.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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Duy Luân

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