Neymar cân nhắc giải nghệ

Sau khi chia tay tuyển Brazil ở World Cup 2026, Neymar được cho là nghiêm túc cân nhắc giải nghệ vì kiệt sức về tinh thần và thất vọng.

Neymar có thể khép lại sự nghiệp.

Neymar trải qua hành trình thất vọng tại World Cup 2026. Tiền đạo của Santos thi đấu chưa đầy 45 phút trong suốt giải đấu. Ở trận thua 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8, anh vào sân từ phút 74, ghi bàn trên chấm phạt đền nhưng không thể giúp Brazil lật ngược tình thế.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar bật khóc và xác nhận chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, theo UOL, cú sốc này còn có thể khiến cựu ngôi sao Barcelona và PSG khép lại luôn sự nghiệp cấp CLB. Hiện Neymar nghỉ ngơi cùng gia đình tại Mỹ và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong vài ngày tới.

Truyền thông Brazil cho biết Neymar cảm thấy không được ghi nhận xứng đáng với những cống hiến dành cho đội tuyển Brazil. Chân sút sinh năm 1992 cũng dần mất động lực sau nhiều năm liên tiếp trải qua thất bại ở các kỳ World Cup.

Dù là chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Selecao" với 80 bàn thắng, Neymar chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới. World Cup 2014 khép lại với chấn thương trước khi Brazil thảm bại 1-7 trước Đức. Bốn năm sau, đội bóng xứ samba bị Bỉ loại ở tứ kết. Đến World Cup 2022, Neymar ghi siêu phẩm vào lưới Croatia nhưng Brazil gục ngã trên chấm luân lưu. Kịch bản buồn tiếp tục lặp lại tại World Cup 2026.

Ba năm liên tiếp vật lộn với chấn thương khiến sự nghiệp của Neymar sa sút đáng kể. Sau quãng thời gian không thành công tại Saudi Arabia, anh trở về khoác áo Santos nhưng chưa thể tìm lại hình ảnh đỉnh cao.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.