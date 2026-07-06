Tạm biệt Neymar

Neymar bật khóc sau thất bại trước Na Uy, khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp bằng nỗi tiếc nuối lớn nhất đời cầu thủ.

Giấc mơ World Cup khép lại trong nước mắt.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân MetLife sáng 6/7, Brazil gục ngã 1-2 trước Na Uy và dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026. Giữa những chiếc áo vàng lặng người vì thất bại, Neymar đứng bất động trong vài giây trước khi quỵ xuống và bật khóc.

Đó không chỉ là nỗi đau của một trận thua, mà còn là lời chia tay đầy nước mắt của một trong những tài năng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil với sân khấu World Cup.

Có lẽ không ai cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của bóng đá hơn Neymar vào thời điểm ấy.

Chia tay trong nước mắt

World Cup 2026 chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với ngôi sao 34 tuổi. Những chấn thương dai dẳng và dấu hỏi về thể lực khiến anh từng đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với giải đấu. Không ít ý kiến cho rằng Neymar không còn đủ khả năng đóng góp ở cấp độ cao nhất. Thế nhưng, HLV Carlo Ancelotti vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò giàu kinh nghiệm, trao cho anh cơ hội góp mặt trong danh sách cuối cùng.

Neymar không thể đá chính ngay từ đầu. Anh được sử dụng thận trọng, từng bước lấy lại cảm giác thi đấu sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Chỉ đến vòng knock-out, số 10 mới thật sự có cơ hội để tạo dấu ấn.

Nỗi đau quá lớn của Neymar.

Nhưng bóng đá vốn không phải lúc nào cũng có cái kết đẹp. Khi Brazil bị Na Uy dẫn 2-0 và đồng hồ bước vào những phút bù giờ cuối cùng, "Selecao" được hưởng quả phạt đền sau tình huống Leo Ostigard phạm lỗi với Casemiro. Trước khi thực hiện cú sút, Neymar còn phải đối mặt với màn gây áp lực tâm lý từ thủ thành Orjan Nyland.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của một ngôi sao lớn, anh vẫn đánh bại đối phương để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó là bàn thắng mang nhiều cảm xúc hơn ý nghĩa về mặt chuyên môn.

Neymar không ăn mừng cuồng nhiệt. Anh nhanh chóng ôm bóng trở về giữa sân với hy vọng mong manh rằng Brazil vẫn còn thời gian để lật ngược thế cờ. Nhưng phép màu không đến. Chỉ ít giây sau, trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Brazil bị loại. Giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 6 tan thành mây khói.

Neymar đứng chết lặng. Đôi mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở ngay trên thảm cỏ. Đồng đội như Raphinha tiến đến ôm và an ủi anh, nhưng những giọt nước mắt ấy dường như không thể ngăn lại. Đó là khoảnh khắc khiến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới không khỏi nghẹn lòng.

Chia sẻ xúc động sau trận đấu, tiền đạo 34 tuổi nghẹn ngào: "Tôi đã cố gắng. Tôi thật sự cố gắng. Mọi thứ bắt đầu tại sân MetLife và giờ cũng kết thúc ở đây. Đến lúc phải dừng lại rồi".

Với kỳ World Cup cuối cùng của Neymar, nó khép lại theo cách đau đớn nhất.

Neymar ghi bàn nhưng không thể cứu Brazil.

Cái kết nghiệt ngã của Neymar

Suốt sự nghiệp, Neymar luôn là tâm điểm của những tranh cãi. Có người ca ngợi tài năng thiên bẩm, kỹ thuật siêu hạng và khả năng tạo đột biến của anh. Cũng có người chỉ trích anh vì những chấn thương, các lần ăn vạ hay những quyết định gây tranh cãi ngoài sân cỏ.

Nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận rằng trong hơn một thập kỷ qua, Neymar là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Brazil sau thời của Ronaldo, Ronaldinho và Kaka.

Khép lại sự nghiệp quốc tế, Neymar để lại di sản đồ sộ. Tiền đạo sinh năm 1992 ghi 80 bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil. Anh cũng có 9 pha lập công tại các kỳ World Cup, đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Ronaldo Nazario (15 bàn) và Pele (12 bàn).

Điều đáng tiếc là giống nhiều huyền thoại khác, anh không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup. Từ kỳ vọng ở Brazil 2014, nỗi đau tại Nga 2018, thất bại trên chấm luân lưu ở Qatar 2022 cho đến lần dừng bước tại World Cup 2026, hành trình của Neymar luôn dang dở.

World Cup vốn là giải đấu của những giấc mơ, nhưng cũng là nơi những thế hệ phải nói lời chia tay. Brazil rồi sẽ bước tiếp với một thế hệ mới. Vinicius Junior, Rodrygo hay Endrick sẽ là những người gánh vác kỳ vọng trong tương lai. Còn Neymar, dù chưa từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, vẫn sẽ được nhớ đến như một nghệ sĩ sân cỏ đã cống hiến tất cả cho màu áo vàng xanh.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại hành trình của Brazil với World Cup 2026, còn những giọt nước mắt của Neymar cũng có thể là hồi kết của một trong những cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Brazil từng sản sinh.

Na Uy nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.