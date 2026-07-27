Bất đồng nhân sự đang khiến Paolo Maldini cân nhắc tương lai, đe dọa sự sụp đổ của dự án tái thiết bóng đá Italy sau khi ông nhậm chức.

Paolo Maldini có thể rời tuyển Italy sau những lùm xùm gần đây.

Giám đốc Kỹ thuật Maldini đang cân nhắc từ chức chỉ sau hai tuần nếu kế hoạch bổ nhiệm Andrea Pirlo làm huấn luyện viên trưởng tuyển Italy không được thực hiện ở mùa hè năm nay. Quyết định này đặt dự án tái thiết "Azzurri" vào tình thế báo động, khi rạn nứt giữa huyền thoại AC Milan và ban lãnh đạo FIGC ngày càng sâu sắc.

Theo La Gazzetta dello Sport , Maldini và cố vấn Leonardo xác định Pirlo là ứng viên duy nhất để dẫn dắt đội bóng sau khi nỗ lực chiêu mộ Pep Guardiola thất bại. Tuy nhiên, lựa chọn này vấp phải luồng ý kiến phản đối mạnh mẽ do các mối liên hệ thương mại của nhà cầm quân 47 tuổi.

Vấn đề cốt lõi nằm ở việc Maldini chỉ đồng ý nhận vai trò này với điều kiện được trao quyền tự chủ quản lý hoàn toàn. Việc các quyết định chuyên môn của ông bị can thiệp bởi những rào cản bên ngoài khiến huyền thoại AC Milan cảm thấy cam kết ban đầu về quyền hạn bị vi phạm. Chiều ngược lại, FIGC đang đề xuất những cái tên như Antonio Conte hay Roberto Mancini, còn Maldini vẫn kiên quyết giữ vững lập trường và bác bỏ mọi phương án thay thế.

Sự kiên định của Maldini đẩy bộ máy quản lý mới của tuyển Italy vào nguy cơ tan rã sớm. Hiện tại, cố vấn Leonardo dường như đang nỗ lực đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Maldini và ban lãnh đạo FIGC.

Mục tiêu hàng đầu là tìm kiếm giải pháp chung để giữ chân giám đốc kỹ thuật mới, đồng thời duy trì sự ổn định cho các kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá nước này.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.