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Thể thao

Maldini ngồi ghế quyền lực nhất tuyển Italy

  • Chủ nhật, 12/7/2026 04:04 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Huyền thoại Paolo Maldini chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật của tuyển Italy với sứ mệnh tái thiết nền bóng đá nước này sau thảm họa lỡ hẹn World Cup 2026.

Trọng trách tái thiết "Azzurri" sau thảm họa World Cup 2026 được giao phó cho Maldini.

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) vừa xác nhận quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt dưới thời tân Chủ tịch Giovanni Malago. Paolo Maldini chấp thuận bản hợp đồng kéo dài 4 năm, nắm toàn quyền giám sát hệ thống ĐTQG từ các lứa trẻ cho đến đội một.

Nhiệm vụ tối quan trọng và cấp bách nhất của cựu danh thủ sinh năm 1968 lúc này là lựa chọn người ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Italy.

Maldini sẽ không đơn độc trong cuộc đại tu này. Sát cánh cùng ông là Leonardo - người đồng đội cũ và là cựu Giám đốc Thể thao PSG - trong vai trò cố vấn chiến lược. Tân Chủ tịch FIGC Malago đánh giá đây là "bước đi mang tính cách mạng" nhằm định hình lại toàn bộ dự án bóng đá của quốc gia.

Quyết định bổ nhiệm được đưa ra giữa thời điểm bóng đá xứ mỳ ống chạm đáy thất vọng. Chức vô địch Euro 2020 không thể che lấp một sự thật cay đắng: Italy vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Đây là đà trượt dốc khó tin đối với một cường quốc từng 4 lần xưng vương thế giới.

Tân Chủ tịch Malago coi vị trí Giám đốc Kỹ thuật là hạt nhân trong chiến lược phục hưng "Azzurri". Với đẳng cấp đã được khẳng định trên sân cỏ (5 Champions League, 7 Serie A) cùng bản lĩnh điều hành thượng tầng khi còn làm việc tại AC Milan, Maldini được kỳ vọng sẽ là "đấng cứu thế" đưa tuyển Italy thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối.

Hà Trang

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