Tây Ban Nha đe dọa kỷ lục của Italy

Đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 để tiến vào bán kết World Cup 2026, Tây Ban Nha chính thức chạm mốc 36 trận bất bại liên tiếp.

Tây Ban Nha sở hữu chuỗi 36 trận bất bại.

Chiến thắng tại sân vận động SoFi đưa Tây Ban Nha áp sát kỷ lục bất bại thế giới do đội tuyển Italy nắm giữ (37 trận). Với 36 trận liên tiếp không thua, "La Roja" vượt qua mọi giới hạn cũ của bóng đá nước nhà, khẳng định sự ổn định tuyệt đối trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ cần đánh bại tuyển Pháp ở trận bán kết diễn ra vào ngày 15/7 tới, nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ chính thức san bằng cột mốc vĩ đại của tuyển Italy.

Cá nhân huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách nhà cầm quân dẫn dắt nhiều trận nhất tại World Cup và EURO mà không phải nhận thất bại. Sau trận thắng tuyển Bỉ, ông sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp tại hai đấu trường lớn nhất (bao gồm 12 trận thắng và 1 trận hòa).

Về diễn biến trận đấu, màn đối đầu trên sân SoFi diễn ra với thế chủ động nghiêng về phía Tây Ban Nha. Dù tuyển Bỉ chơi đầy nỗ lực, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch EURO giúp "La Roja" giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Kết quả này đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào vòng bán kết để chạm trán đối thủ duyên nợ Pháp, đồng thời chấm dứt hành trình của "Quỷ đỏ" tại giải đấu năm nay.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.