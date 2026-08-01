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Thể thao

MU thắng ngược Atletico Madrid

  • Thứ bảy, 1/8/2026 21:51 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tối 1/8, MU tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển).

Mbeumo tỏa sáng trước Atletico Madrid.

Sau chiến thắng 5-0 trước Rosenborg, HLV Michael Carrick chỉ thay đổi một vị trí trong đội hình xuất phát khi Amad Diallo trở lại thay Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, MU sớm nhận bàn thua ngay phút thứ 5. Từ quả phạt góc, Ortiz đưa bóng vào vùng cấm và Harry Maguire có pha xử lý khó hiểu khi né bóng, tạo điều kiện để bóng đi thẳng vào lưới, giúp Atletico Madrid vượt lên dẫn trước.

Bị dẫn bàn, MU nhanh chóng gia tăng sức ép. Phút 10, Luke Shaw suýt gỡ hòa với cú vô-lê đẹp mắt nhưng Jan Oblak xuất sắc cản phá. Ít phút sau, thủ thành người Slovenia tiếp tục dùng chân cứu thua sau cú đá phạt hiểm hóc của Amad Diallo. Đến phút 28, Mbeumo đánh đầu chệch cột dọc từ đường tạt của Shea Lacey.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của Carrick được đền đáp. Phút 52, Shea Lacey mang về quả phạt đền và Mbeumo lạnh lùng đánh bại thủ môn Atletico để cân bằng tỷ số 1-1.

MU tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, trong khi Atletico chủ động lùi sâu chờ cơ hội phản công. Bước ngoặt đến ở phút 74 khi Jack Fletcher cắt đường chuyền của đối thủ rồi xộc thẳng vào vùng cấm. Sau tình huống lộn xộn, Mbeumo dứt điểm chính xác để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho "Quỷ đỏ".

Chiến thắng trước Atletico giúp MU nối dài chuỗi trận khởi sắc trong giai đoạn tiền mùa giải. MU còn đối đầu PSG, Leeds United và AC Milan trước khi mở màn mùa giải mới ở Premier League bằng trận làm khách trên sân Hull City vào ngày 22/8.

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Minh Nghi

Mbeumo Mbeumo

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