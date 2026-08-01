Vì sao MU chưa nổ 'bom tấn' hè này?

MU đang theo đuổi chiến lược chuyển nhượng thận trọng trong mùa hè 2026, thay vì tham gia các cuộc đua về giá chuyển nhượng như nhiều ông lớn khác.

Youri Tielemans là một trong hai tân binh gia nhập MU hè này.

Theo ESPN, MU chọn hướng đi khác biệt ở chợ hè năm nay. Thay vì chạy đua theo những thương vụ bị đẩy giá quá cao, "Quỷ đỏ" mang về những cầu thủ đã được xem xét kỹ lưỡng và có mức giá và tiền lương tương xứng với năng lực.

Từ đầu mùa hè năm nay, đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea với giá 48 triệu bảng. Sau đó, CLB tiếp tục kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng để đưa Youri Tielemans rời Aston Villa.

Trước đó, việc liên tục chứng kiến Tottenham "hớt tay trên" hai mục tiêu Mateus Fernandes và Sandro Tonali khiến CĐV MU lo lắng. Nhiều người hâm mộ cho rằng "Quỷ đỏ" sẽ phải bỏ ra số tiền thậm chí lớn hơn để bổ sung hàng tiền vệ khi các mục tiêu phù hợp ngày càng khan hiếm.

MU từ chối trả mức lương quá cao cho Tonali.

Dù vậy, ban lãnh đạo MU vẫn tỏ ra bình tĩnh và không hành động nóng vội. Việc chỉ chi 85 triệu bảng để sở hữu hai tiền vệ đã khẳng định được năng lực tại Premier League giúp MU giảm thiểu rủi ro, tạo tiền đề cho những thương vụ khác hè này.

Truyền thông Anh đều tin rằng "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục bổ sung thêm một tiền vệ nữa, thậm chí có thể là "bom tấn" đầu tiên trong mùa hè này, nếu xuất hiện cơ hội phù hợp trên thị trường. Một số mục tiêu được cân nhắc là Aurelien Tchouaméni và Carlos Baleba.

ESPN cũng phân tích rằng thay vì dồn ngân sách vào một hoặc hai "bom tấn", MU muốn bổ sung nhiều vị trí cùng lúc. Điều này giúp đội hình có đủ nhân sự để chinh chiến ở Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup, đồng thời giảm rủi ro khi xuất hiện chấn thương hoặc cầu thủ sa sút phong độ.

Ngoài việc xem xét kỹ lưỡng các mục tiêu, MU cũng buộc phải tìm cách bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để tăng ngân sách chuyển nhượng. Nhóm này gồm Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte và Andre Onana.

Kể từ khi tiếp quản MU vào đầu năm nay, HLV Michael Carrick luôn coi trọng việc tinh gọn đội hình và giảm tải quỹ lương vốn đã phình to trong nhiều năm qua.

Thay vì tạo tiếng vang bằng những "bom tấn", MU đang theo đuổi mô hình mua sắm thông minh, ưu tiên chiều sâu đội hình, sự cân bằng tài chính và chờ thời cơ trên thị trường chuyển nhượng. Đây là chiến lược thiên về phát triển bền vững hơn là tạo hiệu ứng truyền thông trong ngắn hạn.

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