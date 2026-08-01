Fan MU thót tim vì màn nhào lộn của Maguire

Harry Maguire khiến người hâm mộ Manchester United lo lắng về độ an toàn khi thực hiện cú lộn vòng trên bạt nhún trong kỳ nghỉ hè.

Màn nhào lộn trên bạt nhún của Maguire khiến CĐV MU lo lắng.

Trong loạt ảnh và video được đăng tải trên Instagram cá nhân với chủ đề “tháng 7 của tôi”, trung vệ 33 tuổi khoe cảnh tập luyện, thư giãn và thử sức với bạt nhún.

Maguire thậm chí thực hiện cú lộn vòng trên không. Sau lần đầu thực hiện chưa ưng ý, cựu đội trưởng MU hoàn thành thành công ở lần thử thứ hai.

Màn thể hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng Maguire cần cẩn trọng hơn bởi anh hiện là một trong số ít trung vệ đội một của MU còn khỏe mạnh.

“Chúng tôi cần cậu giữ thể trạng tốt, đừng mạo hiểm như vậy”, một cổ động viên bình luận. Một người khác viết: “Trung vệ kỳ cựu duy nhất còn lành lặn lại đang nhào lộn trên bạt nhún”.

Sự lo lắng của người hâm mộ có cơ sở khi hàng thủ MU đang đối mặt với nhiều vấn đề nhân sự. Matthijs de Ligt phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 9. Lisandro Martinez cũng gặp vấn đề thể lực sau trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Hàng thủ MU đang đối mặt với nhiều ca chấn thương trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Leny Yoro là lựa chọn khác ở vị trí trung vệ nhưng được HLV Carrick sử dụng chủ yếu ở vai trò hậu vệ phải trong các trận giao hữu tiền mùa giải.

Maguire vừa trải qua mùa giải tích cực khi lấy lại vị trí trong đội hình MU. Anh góp công giúp đội bóng cán đích thứ ba tại Premier League và giành quyền trở lại Champions League.

Sau khi bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026, Maguire đang tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh sẽ tiếp tục tích lũy thể lực trong trận giao hữu với Atletico Madrid trước khi MU lần lượt gặp Paris Saint Germain, Leeds United và AC Milan.

Đội chủ sân Old Trafford sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League bằng chuyến làm khách trước tân binh Hull City ngày 22/8.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

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