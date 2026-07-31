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Thể thao

Bayindir đàm phán rời MU

  • Thứ sáu, 31/7/2026 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau cuộc đàm phán cùng người đại diện tại Carrington, thủ thành Altay Bayindir đang tích cực xúc tiến kế hoạch rời Manchester United nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Altay Bayindir đàm phán rời Manchester United.

Dù vừa trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, vị thế của thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ suy giảm nghiêm trọng. Việc Manchester United chiêu mộ Karl Darlow và sự vươn tầm của Senne Lammens trong vai trò số một đẩy Bayindir xuống vị trí thấp trong thứ tự ưu tiên.

Bên cạnh đó, cựu binh Tom Heaton cũng vừa gia hạn hợp đồng, trong khi Radek Vitek gây ấn tượng mạnh sau khi trở về từ bản hợp đồng cho mượn.

Gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Fenerbahce với giá 4,1 triệu bảng vào tháng 9/2023, Bayindir có một khởi đầu đầy khó khăn. Thống kê cho thấy anh để thủng lưới tới 31 bàn chỉ sau 17 lần ra sân. Phong độ thiếu ổn định cùng những sai lầm trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26 là nguyên nhân chính khiến anh không thể chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện. Nhiều khả năng Bayindir sẽ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, nơi Besiktas từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt.

Động thái này nằm trong kế hoạch thanh lọc lực lượng quy mô lớn của MU. Hiện tại, "Quỷ đỏ" cũng nỗ lực giải quyết tương lai của Marcus Rashford và Joshua Zirkzee, sau khi hoàn tất việc đẩy Rasmus Hojlund sang Napoli và thu về 12 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Mason Greenwood nhờ điều khoản bán lại.

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Huy Trưởng

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