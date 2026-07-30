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Thể thao

Kế hoạch đổi người giữa MU và Juventus

  • Thứ năm, 30/7/2026 16:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Juventus được cho là đã đề nghị đưa Douglas Luiz tới Manchester United để đổi lấy Joshua Zirkzee nhằm tháo gỡ bế tắc cho cả hai bên.

Juventus muốn đổi Douglas Luiz lấy Joshua Zirkzee của Manchester United.

Ý tưởng trên được củng cố bởi thực tế cả hai cầu thủ đều được đại diện bởi "siêu cò" Kia Joorabchian. Trong khi Juventus muốn sớm đẩy Luiz đi để tái cơ cấu đội hình, MU cũng cân nhắc tương lai của Zirkzee, tạo điều kiện thuận lợi cho một thương vụ hoán đổi nhân sự nhằm làm hài lòng tất cả các bên liên quan.

Theo TuttoSport, tiền vệ người Brazil không giấu giếm khao khát được khoác áo "Quỷ đỏ" với mục tiêu đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim. Dù từng có quãng thời gian thi đấu không mấy ấn tượng tại Aston Villa và Nottingham Forest, anh vẫn ưu tiên trở lại Premier League thay vì trở lại quê nhà.

Về phía Juventus, đại diện Serie A đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Zirkzee, người vốn được chào bán trong thời gian gần đây. Việc sử dụng Luiz như một phần trong thỏa thuận giúp "Bianconeri" vừa đạt được mục tiêu, vừa giải phóng được quỹ lương từ một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đặt ra nhiều nghi ngại về tính hiệu quả của thương vụ này. Giá trị chuyển nhượng của Luiz hiện sụt giảm nghiêm trọng sau những vấn đề liên tục về thể lực và phong độ.

Trong khi đó, việc MU có chấp nhận để Zirkzee với mức giá rẻ hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn, bất chấp áp lực từ phía đại diện cầu thủ và mong muốn của Juventus.

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Huy Trưởng

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