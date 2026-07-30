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Thể thao

Thông điệp gây sốt mạng xã hội của Ronaldo

  • Thứ năm, 30/7/2026 16:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo thu hút gần 10 triệu lượt thích chỉ sau hơn 12 giờ khi đăng tải một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Ronaldo đang tận hưởng kỳ nghỉ sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo 41 tuổi đang tận hưởng kỳ nghỉ sau World Cup 2026 và chia sẻ bức ảnh dưới ánh mặt trời cùng dòng trạng thái trên Instagram: “Khi bạn hướng về ánh mặt trời, bóng tối sẽ ở phía sau bạn".

Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy suy ngẫm của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng lan truyền và trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận.

Dưới phần bình luận, hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo. Nhiều ý kiến gọi anh là “GOAT”, “cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại” và không ngần ngại bày tỏ sự ủng hộ với cựu sao Manchester United.

Một CĐV viết: “Cristiano Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới". Một tài khoản để lại thông điệp: “Thêm một kỳ World Cup nữa chứ". Thậm chí có người kỳ vọng Ronaldo sẽ vô địch World Cup 2030.

Thông điệp của Ronaldo xuất hiện trong bối cảnh tương lai của anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu quốc tế.

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Bài đăng thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ sau 12 giờ đăng tải.

Cũng trong thời gian này, Ronaldo và hôn thê Georgina Rodriguez đang được truyền thông Bồ Đào Nha đồn đoán chuẩn bị tổ chức đám cưới tại Nhà thờ Funchal trên đảo Madeira, quê hương của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sau lễ cưới, tiệc chiêu đãi được cho là sẽ diễn ra tại một khách sạn hạng sang trên đảo với sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng đến từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Saudi Arabia và Mỹ.

Chi phí cho hôn lễ được dự đoán có thể vượt 30 triệu USD, thậm chí còn đắt đỏ hơn đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Tuy nhiên, Ronaldo và Georgina vẫn chưa xác nhận chính thức các thông tin liên quan đến kế hoạch tổ chức đám cưới.

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Đào Trần

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