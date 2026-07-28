Ronaldo và phép so sánh phơi bày 'cơn điên' chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng tại châu Âu đang bị đẩy lên mức khó tin khi tiềm năng được định giá cao hơn cả thành tựu đã được kiểm chứng.

Ba thương vụ Isak (ảnh), Rogers và Anderson có tổng giá trị 418 triệu euro, dù các cầu thủ này chưa từng vô địch quốc gia.

PSG được cho là chỉ cân nhắc bán Bradley Barcola nếu nhận khoảng 170 triệu euro, gần gấp đôi mức định giá 90 triệu euro của tuyển thủ Pháp trên thị trường. Con số ấy gây sốc, nhưng đội bóng Paris có lý do để đưa ra yêu cầu ấy. Morgan Rogers vừa được định giá khoảng 138 triệu euro. Trong mắt PSG, Barcola không thể rẻ hơn một cầu thủ chưa sở hữu thành tích nổi bật ở cấp CLB.

Phép so sánh này cho thấy thị trường chuyển nhượng châu Âu đang vận hành theo một trật tự mới. Giá cầu thủ không còn phụ thuộc chủ yếu vào danh hiệu, kinh nghiệm hay vị thế đã được khẳng định. Tuổi trẻ, tiềm năng phát triển và khả năng bán lại đang trở thành những yếu tố có sức nặng lớn hơn.

Premier League là nơi thể hiện rõ nhất cơn sốt này. Ba thương vụ đắt giá nhất lịch sử giải đấu hiện gồm Alexander Isak với 145 triệu euro, Morgan Rogers 138 triệu euro và Elliot Anderson 135 triệu euro. Tổng số tiền dành cho ba cầu thủ lên tới 418 triệu euro. Tuy nhiên, không ai trong số họ từng vô địch quốc gia trước thời điểm được mua với mức phí khổng lồ.

Điều đó không có nghĩa Isak, Rogers hay Anderson thiếu năng lực. Họ đều sở hữu phẩm chất chuyên môn và vẫn còn khả năng phát triển. Vấn đề nằm ở khoảng cách ngày càng lớn giữa giá trị đã được chứng minh và số tiền các CLB phải trả.

Cristiano Ronaldo rời Real Madrid với 5 Quả bóng vàng nhưng có mức phí thấp hơn nhiều thương vụ tại Premier League hiện nay.

Sự chênh lệch càng rõ khi đặt những thương vụ hiện nay cạnh các ngôi sao thuộc thế hệ trước. Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus với giá 117 triệu euro vào năm 2018. Khi đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có 5 Quả bóng vàng, 5 chức vô địch Champions League và hàng loạt kỷ lục ghi bàn. Dù vậy, mức phí dành cho Ronaldo vẫn thấp hơn số tiền được chi cho Isak, Rogers hay Anderson.

Arjen Robben từng gia nhập Bayern Munich với 25 triệu euro. Ivan Rakitic chuyển tới Barcelona với giá 18 triệu euro, còn Liverpool chỉ phải trả khoảng 42 triệu euro để sở hữu Mohamed Salah.

Ngay cả Neymar, một trong những tài năng lớn nhất thế hệ mình, cũng chỉ khiến Barcelona tiêu tốn khoảng 95 triệu euro khi rời Santos. Những con số ấy hiện có thể chỉ đủ để mua một cầu thủ trẻ mới thi đấu nổi bật trong một hoặc hai mùa giải.

Mốc 222 triệu euro PSG trả cho Neymar năm 2017 từng được xem là ngoại lệ khó lặp lại. Thương vụ ấy phá vỡ toàn bộ cấu trúc giá của thị trường và tạo ra khoảng cách rất lớn so với phần còn lại. Gần một thập kỷ sau, khoảng cách đó đang dần bị thu hẹp. Khi Barcola được định giá 170 triệu euro và nhiều cầu thủ trẻ đã chạm mốc trên 130 triệu euro, kỷ lục của Neymar không còn tạo cảm giác bất khả xâm phạm.

Các CLB giàu có giờ không chỉ mua một cầu thủ cho hiện tại. Họ còn trả tiền cho tiềm năng, tuổi tác, giá trị thương mại và khả năng tăng giá trong tương lai. Mỗi thương vụ lớn lại trở thành cơ sở để đội bóng khác nâng giá cầu thủ của mình. Rogers có giá 138 triệu euro, PSG lập tức dùng con số ấy để định giá Barcola. Nếu Barcola được bán với 170 triệu euro, một cầu thủ khác có hồ sơ tương tự sẽ lại được đặt lên bàn cân.

Thị trường vì thế liên tục tự đẩy giá lên cao. Thành tích trong quá khứ dần mất vị trí trước kỳ vọng về tương lai, còn mức phí chuyển nhượng ngày càng xa rời những chuẩn mực từng tồn tại.

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