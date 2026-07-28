Có hay không Ronaldo kiếm hơn 700 triệu USD tại Saudi Arabia?

Những điều khoản trong hợp đồng với Al Nassr được cho là giúp Cristiano Ronaldo kiếm bộn tiền.

Ronaldo là VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới, theo Forbes.

Hôm 27/7, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha thu về hơn 735 triệu USD từ tiền lương và các khoản thưởng chỉ sau khoảng ba năm rưỡi khoác áo đội bóng Saudi Arabia.

Phần lớn thu nhập của Ronaldo đến từ mức lương khổng lồ mà Al Nassr chi trả. Trong ba năm rưỡi thi đấu, cựu tiền đạo Real Madrid và MU nhận khoảng 700 triệu USD tiền lương cơ bản, chưa bao gồm các khoản thưởng dựa trên thành tích cá nhân và tập thể.

Bên cạnh mức đãi ngộ cố định, Ronaldo còn nhận thêm nhiều khoản thưởng hấp dẫn nhờ những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Với 129 bàn thắng, anh bỏ túi thêm 12,9 triệu USD theo điều khoản thưởng 100.000 USD cho mỗi pha lập công.

Không chỉ ghi bàn, CR7 còn đóng góp 23 pha kiến tạo, mang về thêm 1,15 triệu USD khi mỗi đường kiến tạo được thưởng 50.000 USD . Thành tích cá nhân cũng giúp thủ quân tuyển Bồ Đào Nha nhận hai danh hiệu Vua phá lưới, tương ứng khoản thưởng 10 triệu USD .

Ở cấp độ tập thể, Ronaldo còn được thưởng thêm 10 triệu USD sau khi cùng Al Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League. Như vậy, tổng số tiền thưởng mà chân sút 41 tuổi nhận được đã vượt mốc 33,8 triệu USD , chưa kể các khoản thu nhập từ hợp đồng tài trợ và các hoạt động thương mại ngoài sân cỏ.

Ronaldo kiếm bộn tiền tại Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Theo những thông tin đang được lan truyền, tổng thu nhập ước tính của CR7 tại Al Nassr là hơn 735 triệu USD . Tuy nhiên, đây vẫn là con số chưa được các cơ quan truyền thông chính thống tại Saudi Arabia xác nhận.

Tháng 6/2025, Ronaldo ký hợp đồng có thời hạn hai năm với Al Nassr. Khi đó, Transfermarkt cho biết CR7 bỏ túi 217 triệu USD mỗi năm, giảm 7,5% so với mức cũ. Bù lại, Ronaldo được cho là nhận cổ phần tại CLB.

Các điều khoản thưởng dành cho Ronaldo cũng chưa bao giờ được Al Nassr công khai mà chỉ được quy định trong hợp đồng giữa hai bên.

Dù vậy, rõ ràng quyết định chuyển đến Al Nassr rõ ràng đã tạo nên bước nhảy vọt về thu nhập cho Ronaldo trong những năm gần đây, giúp anh tiếp tục duy trì vị thế là một trong những vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

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