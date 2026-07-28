Zidane ra quyết định với Mbappe

Zinedine Zidane tiếp tục đặt niềm tin vào Kylian Mbappe với vai trò đội trưởng tuyển Pháp khi chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế nóng.

Theo Le Parisien, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) dự kiến công bố Zidane là HLV trưởng vào ngày 28/7, mở ra một chương mới cho đội tuyển sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia kỳ cựu Didier Deschamps.

Dù được kỳ vọng tạo ra nhiều thay đổi về ban huấn luyện cũng như lực lượng, Zidane không có ý định xáo trộn vị trí thủ quân. Mbappe sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng, trở thành hạt nhân trong kế hoạch xây dựng tuyển Pháp hướng tới các giải đấu lớn sắp tới.

Nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa Zidane và Mbappe được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau. Chính điều đó khiến quyết định giữ ngôi sao của Real Madrid trong vai trò đội trưởng trở nên khá dễ dàng.

Mbappe đảm nhận trọng trách thủ quân tuyển Pháp những năm gần đây và được xem là người kế thừa xứng đáng thế hệ vàng từng vô địch World Cup 2018. Dù đội tuyển chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao với nhiều gương mặt mới, tiền đạo 27 tuổi được xác định là trung tâm trong dự án dài hạn.

Việc giữ nguyên tấm băng đội trưởng cũng cho thấy Zidane muốn duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ, đồng thời tận dụng tầm ảnh hưởng của Mbappe để dẫn dắt thế hệ cầu thủ kế cận.

Nếu không có thay đổi vào phút chót, Zidane sẽ bắt đầu nhiệm kỳ HLV trưởng tuyển Pháp trong tuần này, đánh dấu lần đầu tiên ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau những thành công vang dội ở cấp CLB cùng Real Madrid.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.