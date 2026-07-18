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Thể thao World Cup 2026

Zidane tái xuất

  • Thứ bảy, 18/7/2026 05:50 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Cựu danh thủ sinh năm 1972 đạt thỏa thuận trở thành tân huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp.

Zidane hoàn thành giấc mơ dẫn tuyển Pháp.

"Zinedine Zidane sẽ là huấn luyện viên trưởng tiếp theo của tuyển Pháp. Tương lai của ông được xác định từ tháng 11 năm ngoái", chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ.

Cũng theo nhà báo người Italy, Zidane đã sắp xếp xong đội ngũ ban huấn luyện và chuẩn bị ký hợp đồng chính thức trong tháng này. Ông sẽ thay Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp dự các giải đấu lớn gồm UEFA Nations League, Euro 2028 và World Cup 2030.

Theo truyền thông Pháp, cựu huấn luyện viên Real Madrid cũng sớm vạch ra lộ trình nhân sự cho tương lai. Zidane dự kiến khôi phục vai trò của một "số 10" thực thụ, với Michael Olise là nhân tố chính. Ông đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ giữa ngôi sao của Bayern Munich và thủ quân Kylian Mbappe.

Mục tiêu lớn nhất được đặt ra cho triều đại mới là chinh phục chức vô địch Euro 2028, đưa bóng đá Pháp trở lại vị thế thống trị châu lục. Đây cũng là danh hiệu "Les Bleus" khao khát trong hơn hai thập kỷ qua, kể từ lần gần nhất đăng quang vào năm 2000.

Trước đó, cựu thuyền trưởng Real Madrid nhận nhiều đề nghị từ các đội bóng lớn. Tuy nhiên, ông từ chối và kiên nhẫn chờ cơ hội tiếp quản đội tuyển quốc gia.

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Duy Anh

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