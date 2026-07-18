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Thể thao World Cup 2026

Chuyến bay của tuyển Argentina bị hoãn

  • Thứ bảy, 18/7/2026 07:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đội tuyển Argentina buộc phải hoãn chuyến bay tới New Jersey (Mỹ) vì thời tiết xấu, khiến kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha bị xáo trộn.

Lịch trình của Argentina bị xáo trộn do thời tiết. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Argentina gặp sự cố ngoài ý muốn trước trận chung kết World Cup 2026 khi chuyến bay từ Atlanta tới New Jersey (Mỹ) bị hủy vì mưa bão lớn tại bang Georgia.

Theo Diario AS, toàn đội dự kiến rời Atlanta ngay sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết cực đoan khiến kế hoạch di chuyển không thể thực hiện đúng lịch trình.

Sau đó, toàn đội phải tiếp tục lưu trú tại khách sạn trong lúc ban huấn luyện chờ phương án từ đơn vị tổ chức và hãng hàng không. Mục tiêu của HLV Lionel Scaloni là đưa các cầu thủ tới New Jersey chậm nhất trong ngày 18/7 để hoàn tất những buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận tranh cúp với Tây Ban Nha.

Nguy cơ thời tiết xấu thực tế đã được dự báo từ trước trận bán kết. Trước giờ bóng lăn ở Atlanta, cơ quan khí tượng địa phương liên tục phát cảnh báo về mưa lớn, giông sét và gió mạnh. Dù vậy, trận đấu giữa Argentina và Anh vẫn diễn ra trọn vẹn mà không bị gián đoạn.

Ngoài mưa bão, chất lượng không khí tại khu vực Atlanta cũng từng ở mức đáng lo ngại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời do ô nhiễm, làm dấy lên những lo ngại về thể trạng của các cầu thủ.

Từ đầu World Cup 2026, thời tiết thất thường tại Mỹ nhiều lần ảnh hưởng đến công tác tổ chức. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng phải kích hoạt các phương án dự phòng, trong đó có quy định tạm dừng trận đấu nếu phát hiện sấm sét trong phạm vi an toàn. Quy trình này đã được áp dụng ở cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq tại vòng bảng.

Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 vào rạng sáng 20/7 trên sân MetLife, New Jersey (Mỹ). Chuyến bay bị hoãn không làm thay đổi lịch thi đấu, nhưng khiến đội bóng Nam Mỹ có ít thời gian chuẩn bị hơn so với dự kiến.

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Đào Trần

Argentina Tuyển Argentina World Cup 2026 tuyển Argentina Tây Ban Nha chung kết

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