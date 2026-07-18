Tuyển Anh cài điều khoản sớm chia tay Tuchel

Thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 khiến HLV Thomas Tuchel phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ Anh.

Tuchel liên tục bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, hợp đồng giữa Tuchel và FA từng có một điều khoản đặc biệt liên quan đến hành trình tại World Cup 2026. Cụ thể, nếu tuyển Anh phải chạm trán đồng chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 và bị loại trên sân Azteca, cả Tuchel lẫn FA đều có quyền chấm dứt hợp tác ngay sau giải đấu.

Điều khoản này được đưa vào do cả hai bên đánh giá việc thi đấu trên sân Azteca, trong bầu không khí cuồng nhiệt cùng điều kiện độ cao đặc trưng của Mexico City, sẽ là một thử thách khắc nghiệt. Tuy nhiên, kịch bản đó đã không xảy ra khi "Tam sư" đánh bại Mexico 3-2 ngay trên sân khách để giành vé vào tứ kết.

Sau đó, tuyển Anh tiếp tục vượt qua Na Uy để góp mặt ở bán kết. Dù vậy, mọi nỗ lực bị xóa nhòa sau thất bại trước Argentina. Lối chơi phòng ngự tiêu cực, cùng việc chỉ kiểm soát bóng khoảng 12% kể từ thời điểm Anthony Gordon ghi bàn cho đến hết trận, khiến "Tam sư" trở thành tâm điểm chế nhạo của dư luận.

Màn trình diễn bạc nhược khiến làn sóng chỉ trích hướng về Tuchel bùng nổ. Một cuộc khảo sát với khoảng 15.000 người hâm mộ do The Sun thực hiện cho thấy gần 60% ý kiến muốn FA sa thải nhà cầm quân người Đức, trong khi chỉ 32% ủng hộ ông tiếp tục tại vị.

Dù vậy, FA vẫn chưa có ý định thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Mục tiêu của tổ chức này là giữ Tuchel dẫn dắt đội tuyển hướng tới EURO 2028, giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.