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Thể thao

Ấn định thời điểm Zidane tiếp quản tuyển Pháp

  • Thứ năm, 23/7/2026 21:10 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chuẩn bị xác nhận việc bổ nhiệm Zinedine Zidane vào vị trí huấn luyện viên trưởng, chính thức mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vừa thông báo về việc tổ chức một buổi họp báo vào ngày 28/7 để ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, huyền thoại Zidane. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn, đưa cựu thuyền trưởng Real Madrid lên nắm quyền dẫn dắt "Les Bleus".

Theo thông cáo báo chí từ FFF, chủ tịch Philippe Diallo sẽ trực tiếp chủ trì buổi lễ ra mắt vào lúc 11h ngày 28/7 tại trụ sở của Liên đoàn. Chương trình được sắp xếp ngay sau cuộc họp bất thường của Ủy ban Điều hành diễn ra vào sáng cùng ngày nhằm hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng.

"Chủ tịch Diallo sẽ giới thiệu huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội tuyển Pháp tới giới truyền thông vào ngày 28/7", thông báo của FFF nêu rõ.

Việc bổ nhiệm Zidane được xem là lời giải cho những đồn đoán kéo dài về vị trí ghế nóng của đội bóng áo lam. Với bề dày thành tích lừng lẫy trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, ông được kỳ vọng định hình lại chiến lược và mang đến luồng sinh khí mới cho "Gà trống Gaulois" trong giai đoạn tới.

Trước đó, tuyển Pháp chính thức chia tay huấn luyện viên Didier Deschamps sau 14 năm gắn bó. Nhà cầm quân 57 tuổi đưa "Les Bleus" vào đến bán kết World Cup 2026 nhưng để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 hôm 15/7.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.

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