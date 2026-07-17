Rõ thời điểm Zidane tiếp quản tuyển Pháp

Sau thất bại tại bán kết World Cup 2026, tuyển Pháp chuẩn bị công bố Zinedine Zidane làm tân huấn luyện viên trưởng để chính thức khởi đầu một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Zinedine Zidane sẽ tiếp quản tuyển Pháp vào tuần tới.

Kỷ nguyên của Zidane tại đội tuyển Pháp dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử ngay sau khi "Les Bleus" để thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 tại bán kết World Cup 2026 hôm 15/7.

Theo Le Parisien , dù đội bóng áo lam vẫn còn trận tranh hạng ba với tuyển Anh vào ngày 19/7, hành trình 14 năm dẫn dắt của Didier Deschamps sẽ khép lại để nhường chỗ cho một lễ ra mắt được chờ đợi nhất trong nhiều năm qua.

Việc Zidane kế nhiệm "ghế nóng" từ lâu được xem là một bí mật công khai tại xứ lục lăng. Trước thềm World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo cũng bóng gió về sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Zidane và đội ngũ cộng sự, bao gồm David Bettoni và Hamidou Msaidie, đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến liên tục để sẵn sàng cho việc tiếp quản ngay sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc.

Cựu huấn luyện viên Real Madrid cũng sớm vạch ra lộ trình nhân sự cho tương lai. Zidane dự kiến sẽ khôi phục vai trò của một "số 10" thực thụ, với Michael Olise là nhân tố chính. Ông đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ giữa ngôi sao của Bayern Munich và thủ quân Kylian Mbappe.

Mục tiêu lớn nhất được đặt ra cho triều đại mới là chinh phục chức vô địch EURO 2028, đưa bóng đá Pháp trở lại vị thế thống trị châu lục.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.