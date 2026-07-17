Rõ thời điểm Zidane tiếp quản tuyển Pháp

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Zinedine Zidane sẽ tiếp quản tuyển Pháp vào tuần tới.
Kỷ nguyên của Zidane tại đội tuyển Pháp dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử ngay sau khi "Les Bleus" để thua Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 tại bán kết World Cup 2026 hôm 15/7.
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Cựu huấn luyện viên Real Madrid cũng sớm vạch ra lộ trình nhân sự cho tương lai. Zidane dự kiến sẽ khôi phục vai trò của một "số 10" thực thụ, với Michael Olise là nhân tố chính. Ông đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ giữa ngôi sao của Bayern Munich và thủ quân Kylian Mbappe.
Mục tiêu lớn nhất được đặt ra cho triều đại mới là chinh phục chức vô địch EURO 2028, đưa bóng đá Pháp trở lại vị thế thống trị châu lục.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.