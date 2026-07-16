Trận Anh - Pháp có nguy cơ hoãn

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp tại Miami (Mỹ) đứng trước nguy cơ bị lùi giờ bóng lăn do điều kiện thời tiết xấu.

Tuyển Anh thua Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, theo đó sẽ tranh hạng ba với tuyển Pháp.

Theo dự báo, khu vực Miami có khả năng xuất hiện mưa giông và sét trong ngày 18/7 (giờ địa phương), thời điểm diễn ra trận đấu trên sân Hard Rock. Đây là sân vận động không có mái che, trong khi nhiệt độ ngoài trời được dự báo vào khoảng 33 độ C.

Theo quy định của FIFA, nếu phát hiện tia sét trong bán kính 8 dặm (khoảng 13 km) quanh sân, trận đấu sẽ phải tạm hoãn ít nhất 30 phút. Mỗi lần ghi nhận thêm sét, thời gian chờ sẽ được tính lại từ đầu. Trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, ban tổ chức có thể lùi giờ thi đấu cho đến khi bảo đảm các điều kiện an toàn.

Đây không phải lần đầu thời tiết ảnh hưởng đến World Cup 2026. Trước đó, trận vòng 1/8 giữa tuyển Anh và Mexico từng bị lùi giờ bóng lăn một tiếng vì giông sét tại Mexico City. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq ở vòng bảng cũng bị gián đoạn gần hai giờ do mưa lớn và sét tại Philadelphia.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, trận tranh hạng ba còn diễn ra trong bối cảnh cả Anh lẫn Pháp đều vừa trải qua nỗi thất vọng ở bán kết. "Tam sư" để Argentina ngược dòng 2-1, còn Pháp thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha.

Dù vậy, HLV Thomas Tuchel khẳng định tuyển Anh vẫn sẽ thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp. Nhà cầm quân người Đức cho biết các học trò hiểu giá trị của việc khép lại giải đấu bằng một chiến thắng, bất chấp việc đây không phải trận đấu mà bất kỳ đội bóng nào mong muốn góp mặt.