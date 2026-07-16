Owen bóc trần điểm yếu của tuyển Anh

Michael Owen cho rằng tuyển Anh không thua Argentina vì kém chất lượng đội hình, mà vì thiếu dũng khí giữ bóng và kiểm soát trận đấu khi dẫn trước.

Michael Owen cho rằng tuyển Anh đánh mất quyền kiểm soát trận đấu sau khi dẫn trước, trong khi đó là điều Tây Ban Nha làm rất tốt.

Sau thất bại 1-2 của tuyển Anh trước Argentina, Michael Owen chỉ ra sự khác biệt lớn nhất giữa "Tam sư" và Tây Ban Nha - đội vừa đánh bại Pháp để vào chung kết. Theo cựu Quả bóng vàng 2001, khi cùng dẫn trước 1-0, Tây Ban Nha vẫn chủ động cầm bóng và kiểm soát thế trận, trong khi tuyển Anh lại chọn lùi sâu. Owen cho rằng đó là khác biệt về bản lĩnh thi đấu.

"Tây Ban Nha cho thấy thế nào là dũng cảm. Họ vẫn giữ bóng và kiểm soát trận đấu khi dẫn trước", Owen nhận định.

Cựu tiền đạo Liverpool và Real Madrid tin rằng tuyển Anh không hề thua kém Argentina về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, ông cho rằng đội bóng của HLV Thomas Tuchel xứng đáng nhận thất bại vì tự đánh mất thế trận. Theo Owen, nếu Argentina tận dụng cơ hội tốt hơn, cách biệt thậm chí có thể lớn hơn tỷ số 2-1.

Owen cũng không đồng tình với những điều chỉnh của Tuchel trong hiệp hai. Việc liên tiếp đưa các hậu vệ vào sân khi đang dẫn bàn, theo ông, phát đi tín hiệu rằng tuyển Anh chỉ còn nghĩ đến phòng ngự thay vì tiếp tục kiểm soát bóng.

Ông nhấn mạnh lòng dũng cảm trong bóng đá hiện đại không nằm ở những pha phá bóng giải nguy, mà ở khả năng giữ bóng và làm chủ trận đấu ngay cả khi chịu sức ép. Nếu không thay đổi tư duy đó, tuyển Anh sẽ còn tiếp tục trả giá ở các giải đấu lớn.

Dù vậy, Owen vẫn đánh giá cao tiềm năng của thế hệ cầu thủ hiện tại. Ông cho rằng đội tuyển Anh đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn nếu cải thiện cách tiếp cận chiến thuật trong những thời khắc quyết định.

Trước đó, sau chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp, Owen nhận định đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới. Theo ông, cả Anh lẫn Argentina đều phải nâng tầm đáng kể mới có thể đánh bại Tây Ban Nha.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ Thierry Henry. Huyền thoại người Pháp đánh giá khả năng kiểm soát nhịp độ là điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha. Theo Henry, việc các cầu thủ luôn giữ đúng vị trí, tin tưởng đồng đội và biết khi nào cần tăng hay giảm nhịp độ đã giúp họ làm chủ trận đấu trước Pháp. Đó cũng chính là điều tuyển Anh còn thiếu trong thất bại trước Argentina.