Vì sao trận Tây Ban Nha - Argentina trước đó bị hủy?

Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina có thể được xem như "Finalissima phiên bản đặc biệt" sau khi trận Siêu cúp Liên lục địa bất ngờ bị hủy hồi đầu năm.

Trận Siêu cúp Liên lục địa bị hủy nay thành chung kết World Cup.

Rạng sáng 20/7, World Cup 2026 sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu được chờ đợi nhất giải đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết World Cup diễn ra giữa đương kim vô địch Euro và đương kim vô địch Copa America.

Sau khi lần lượt vượt qua Pháp và Anh ở bán kết, hai nền bóng đá thống trị châu Âu và Nam Mỹ sẽ bước vào cuộc chiến cuối cùng để xác định nhà vua của bóng đá thế giới. Cuộc so tài càng trở nên đặc biệt bởi nó mang dáng dấp của trận Finalissima 2026 - trận đấu vốn không thể diễn ra như kế hoạch.

Đầu năm nay, UEFA và CONMEBOL lên lịch tổ chức Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina vào ngày 27/3 tại Qatar. Tuy nhiên, kế hoạch đổ vỡ khi hai bên không thể thống nhất địa điểm và thời gian thi đấu.

Theo thông báo từ UEFA, những bất ổn tại khu vực Trung Đông khiến phương án tổ chức ở Qatar không còn khả thi. Liên đoàn bóng đá châu Âu sau đó đưa ra hàng loạt giải pháp thay thế nhằm cứu vãn trận đấu.

Đầu tiên, UEFA đề xuất tổ chức trận đấu tại sân Santiago Bernabeu ở Madrid với lượng cổ động viên chia đều cho hai đội. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Argentina từ chối phương án này.

Tiếp đó, UEFA đề nghị tổ chức Finalissima theo thể thức hai lượt, một trận tại Madrid và một trận ở Buenos Aires trước Euro và Copa America 2028. Đề xuất này cũng không nhận được sự đồng thuận.

Chung kết World Cup thay Finalissima dang dở.

Không dừng lại ở đó, UEFA còn tìm kiếm một sân trung lập tại châu Âu và đề nghị dời lịch sang ngày 30/3. Argentina tiếp tục bác bỏ, đồng thời chỉ chấp nhận thi đấu vào ngày 31/3 - thời điểm không phù hợp với lịch thi đấu của Tây Ban Nha.

Cuối cùng, phía Argentina đề xuất lùi Finalissima đến sau World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Tây Ban Nha không còn quỹ thời gian trống để đáp ứng, buộc UEFA phải chính thức tuyên bố hủy giải đấu trong sự tiếc nuối.

Trớ trêu thay, trận đấu từng bị hủy nay lại xuất hiện theo cách không ai ngờ tới. Thay vì tranh Siêu cúp Liên lục địa, Tây Ban Nha và Argentina sẽ đối đầu trực tiếp ở sân khấu lớn nhất hành tinh - trận chung kết World Cup.

Với người hâm mộ, đây có lẽ còn hấp dẫn hơn cả Finalissima. Hai nhà vô địch của hai nền bóng đá mạnh nhất thế giới sẽ quyết đấu để xác định ai mới thật sự là số một. Sau trận đấu này, người hâm mộ sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa mới được sống lại bầu không khí của một kỳ World Cup.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.